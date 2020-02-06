Вот когда можно вернуть дилеру новую машину: разъяснение ВС

Покупатель вправе вернуть неисправный автомобиль дилеру по Закону о защите прав потребителей. Однако не всё так просто.

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Житель Мурманска Борис Прищепа приобрел в 2015 году новый кроссовер Land Rover, но через год, в течение гарантийного срока, в автомобиле возникла неисправность — необходимо было заменить сажевый фильтр.

Сначала дилер предложил автовладельцу заменить расходник за счет автовладельца, не признав это гарантийным случаем. Тот обратился в суд, и назначенная экспертиза доказала, что неисправность носит производственный характер. Суд обязал продавца произвести ремонт, и в апреле 2018 года отремонтированный автомобиль был передан истцу, пишет «Российская газета».

Но в июне автовладелец потребовал расторжения договора купли-продажи, поскольку во время судебной тяжбы он более 600 дней не мог пользоваться автомобилем. Дилер вновь ему отказал, и Прищепа опять обратился в суд.

Суды первой и второй инстанций встали на сторону автовладельца, посчитав, что дилер нарушил срок устранения гарантийного недостатка автомобиля. Судьи решили, что истец выбрал и реализовал свое право на устранение недостатка товара, но это не мешает ему по закону потребовать расторжения договора купли-продажи и возврата денежных средств из-за нарушения сроков устранения проблемы, как то предусмотрено пунктом 1 статьи 18 Закона о защите прав потребителей.

Но ответчик (дилерский центр) с этим решением не согласился и обратился в Верховный суд, который в этом случае встал на его сторону. В своем решении ВС указал, что покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи транспортного средства, являющегося технически сложным товаром, и потребовать его замены на автомобиль той же марки. Сделать это можно, когда продавец нарушает срок устранения проблемы, но при этом покупатель обращается в суд до того, как принял у него отремонтированный автомобиль. Если же он взял товар с устраненными недостатками, то теряет право на расторжение договора купли-продажи.

Прищепа принял отремонтированный автомобиль и ездил на нем два месяца, прежде чем решил сдать его обратно и вернуть деньги. Автомобиль после ремонта оказался полностью исправным, иных недостатков в нем не выявлено.

Одновременно применять два способа защиты нельзя, постановил Верховный суд и не стал наказывать дилера дважды за одно и то же нарушение.Так что владельцу придется и дальше ездить на отремонтированном автомобиле.

В этом случае суд обязал продавца забрать обратно проданный автомобиль даже несмотря на то, что он был с пробегом.

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