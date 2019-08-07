Сегодня, в 16:08 Такого Ленд Ровера вы еще не видели: это однообъемник Project Vector С помощью концепта компания Jaguar Land Rover демонстрирует свое видение автономных, электрических и совместно используемых технологий будущего.
Материалы по теме
Jaguar Land Rover заявляет о стремлении сделать планету безопаснее, а окружающую среду — экологичнее. Этому посвящена программа Destination Zero, задачами которой стали: достичь нулевого выброса, избавиться от дорожно-транспортных происшествий и пробок на дорогах с помощью инновационных решений и продуктов.
Этому поможет концепт Project Vector — универсальный, полностью готовый к будущему автономных технологий исследовательский электромобиль.
Длина однообъемного концепта — четыре метра, аккумуляторы и компоненты трансмиссии расположены в плоском полу, а салон предлагает варианты конфигураций сидений для индивидуального или совместного использования и доставки грузов.
Речь идет об автономном автомобиле, но, между тем, на картинке руль есть. Дело в том, что Jaguar Land Rover вскоре намерен предложить этот
электрокар городскому совету Ковентри и властям Уэст-Мидлендса, чтобы в конце 2021 года запустить сервис будущей мобильности на улицах Ковентри. Но законодательно беспилотникам самостоятельно выезжать на улицы нельзя, поэтому функции ручного управления останутся на какое-то время, пока не будут урегулированы правовые вопросы. Фото: Land Rover
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter