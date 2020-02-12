Новый внедорожник Skoda назовут Enyaq

Стало известно имя первой электрической модели чешской марки, основанной на платформе MEB VW Group. Ожидается, что ее пробег на одной зарядке составит порядка 500 км.

Skoda подтвердила, что ее будущий электрический кроссовер, первая модель бренда, с самого начала разработанная как электромобиль, будет называться Enyaq (произносится «Эньяк»).

Полученное от ирландского Enya, это слово означает «источник жизни» и одновременно намекает на электромобильность. Конечная «q» говорит о продолжении линейки существующих SUV Skoda: Kamiq, Karoq и Kodiaq.

Ожидается, что серийный кроссовер Skoda Enyaq будет похож на концепткар Skoda Vision iV, представленный на автосалоне в Женеве весной 2019 года.

Электрокар Эньяк поступит в продажу в 2021-м, и Skoda обещает, что к концу 2022 года под маркой iV будет выпущено не менее десяти электрифицированных моделей. Подробности об этой модели мы ожидаем чуть позже.

Фото: Skoda