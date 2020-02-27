Котознак в каждый город! Московская больница заботится о хвостатых

И не просто так, а со смыслом!

Фото нового дорожного знака, о котором ничего не знают правила дорожного движения, появилось в паблике «Отрадное» соцсети ВКонтакте. Котознак установили у центрального корпуса московской городской клинической больницы №24. На нем предупреждающий знак — красный треугольник, внутри которого черный кот с поднятым хвостом. Смысл картинки интуитивно понятен — он привлекает внимание водителей к перебегающим дорогу котам.

Руководство больницы объяснило журналистам, что бездомные животные приходят с Вятского рынка, а пациенты их подкармливают. Водители же могут их не заметить и ненароком сбить.

В больнице удивились самому факту внимания журналистов к этому знаку. По территории ездят автомобили скорой, машины с пищеблока, и знак им обязательно напомнит про котиков-бедолаг.

Где взяли такой знак, в больнице не признались. Легенда такая — приобрел кто-то из врачей.

Когда-то предлагали установить еще один дорожный знак: «Люди с телефонами».

Фото: ВКонтакте