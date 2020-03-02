Audi зарегистрировала в России новый кроссовер

Немецкий автопроизводитель, кажется, решил рискнуть и предложить в России электрокроссовер e-tron.

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Электромобили не пользуются спросом в России. На сегодняшний день в стране стоят на учете лишь 6300 машин на электротяге. Чтобы понять, как это мало, приведем их долю в процентах — 0,014% (тысячных!) от всех зарегистрированных легковых автомобилей.

Тем не менее автопроизводители намерены продвигать в нашей стране электромобили. В частности, компания Audi, новый электрокроссовер которой может стать имиджевой моделью, демонстрирующей передовые технологии компании. Не исключено, что у людей с достатком автомобиль будет пользоваться спросом, в отличие от моделей компании Tesla, которая не имеет широкой дилерской сети в нашей стране.

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кроссовер Audi с двумя электродвигателями. Модель e-tron в России будет предлагаться в версии 55 quattro. Два мотора автомобиля, расположенные на передней и задней осях, имеют суммарную мощность 310 л.с., но в спортрежиме их мощность может возрастать до 410 л.с. Максимальная дальность пробега электрокроссовера на одной зарядке достигает внушительных 400 километров, что возможно благодаря аккумулятору емкостью 95 кВт*ч.

Следует отметить богатое оснащение Audi e-tron, в список оборудования которого входят, например, камеры заднего вида вместо традиционных боковых зеркал.

Когда автомобиль появится в продаже в России, пока неизвестно.

Напомним, премьера Audi e-tron состоялась в сентябре 2018 года. Есть вероятность, что купить и обслуживать электрокроссовер можно будет далеко не во всех дилерских центрах бренда.

Подробнее о том, что из себя представляет Audi e-tron, можно узнать здесь.

Фото: Audi