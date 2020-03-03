Женевский автосалон отменили, но это не повод забыть о новиках, которые были приурочены к этому событию.

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Одна из новинок — концепткар кроссовера Renault Morphoz. Это электромобиль, оснащенный функциями автономного вождения третьего уровня. Его главной особенностью является то, что он способен трансформироваться, чтобы удовлетворить разные потребности как в повседневной жизни для коротких поездок, так и в длительных путешествиях.

Он построен на перспективной модульной электрической платформе Alliance CMF-EV, и на его примере показано, как можно в одном транспортном средстве предложить несколько вариантов мощности, внутреннего пространства и объема багажного отделения.

Для электромобиля предусмотрены две конфигурации — City и Travel. Переключение между ними осуществляется на специализированной сервисной станции. Переход из режима City в Travel приводит к увеличению колесной базы машины на 20 см (с 2,73 м до 2,93 м) за счет вставки перед стойками ветрового стекла. При этом меняется оформление оптики и передней части машины, кроме того, устанавливается новая дверца багажника, увеличивающая его объем.

Версия Travel имеет длину 4,80 метра. Ее колесная база за счет вставки увеличивается, что позволяет вместить дополнительный аккумулятор на 50 кВт∙ч (вдобавок к штатному в 40 кВт∙ч). В этой версии становится больше места для ног пассажиров, а также увеличивается пространство багажного отделения. Кроме того, версия отличается особыми характеристиками освещения, имеет более обтекаемую форму для улучшения аэродинамических характеристик, таким образом автомобиль приспосабливают к передвижению на большие расстояния.

Запас хода переднеприводного кроссовера в стандартной версии составляет 400 км, в режиме Travel он увеличивается до 700 км за счет установки дополнительного аккумулятора.

Вместо панели приборов в автомобиле встроенный в руль 10,2-дюймовый экран.

Renault Morphoz можно настроить таким образом, чтобы делегировать управление расширенному кругу лиц, например, членам семьи. И автомобиль будет узнавать и встречать каждого, тут же выбирая из памяти индивидуальные настройки для определенного человека.

Этот футуристический автомобиль представляет собой видение Renault личной и разделяемой электрической мобильности в период после 2025 года. Поэтому в серию он не пойдет, но часть дизайнерских и технических решений будет применена на других электрокарах компании.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса Женевский автосалон в этом году был был отменен.



Трансформер Morphoz — концепт Renault для города и трассы Женевский автосалон отменили, но это не повод забыть о новиках, которые были приурочены к этому событию. Трансформер Morphoz — концепт Renault для города и трассы

Фото: Renault