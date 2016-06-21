Mercedes-Benz E-класса не только получил новую внешность, но и ряд передовых технологий, а также три уникальных уровня комплектации.

В линейку обновленного E-класса теперь входит гибридная версия, получившая индекс E350e, модификация с мощным турбодвигателем E53 и практичный универсал.

Автомобиль получил новые фары и решетку радиатора. Модель E53 отличается вертикальными полосками решетки. Обновился и дизайн задней части автомобиля, которая оснащена новыми фонарями, похожими на те, которые мы видели на седане А-класса и CLA. Кузов автомобиля может окрашиваться в три новых цвета: Graphite Grey, Mojave Silver и Cirrus Silver (Графитовый серый, Мохаве серебро и Циррус серебро).

E-класс оснащен новой информационно-развлекательной системой MBUX с 12,3-дюймовым сенсорным экраном и 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов. На центральной консоли также есть новая сенсорная панель, как и у других новинок Mercedes-Benz.

Среди незаметных глазу дополнений — системы активной безопасности: новое рулевое колесо с емкостными датчиками положения рук водителя, адаптивный круиз-контроль с функцией старт-стоп, система помощи при рулении и автономного торможения, система мониторинга слепых зон и камеры кругового обзора.

Впервые Mercedes-Benz E-класса получил гибридную силовую остановку, батарею которой можно заряжать от сети. Данная версия E350e оснащается 2-литровым рядным четырехцилиндровым 272-сильным двигателем и электромотором мощностью 122 л.с. и 440 Нм. Суммарная мощность гибрида составляет 315 л.с. и 700 Нм.

В продажу обновленный Mercedes—Benz E—класса должен поступить в конце года, а пока в продаже будет находиться дорестайлинговая версия автомобиля по цене от 3,3 млн рублей.

Mercedes-Benz представил обновленный E-класс Mercedes-Benz E-класса не только получил новую внешность, но и ряд передовых технологий, а также три уникальных уровня комплектации. Mercedes-Benz представил обновленный E-класс

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Фото: Daimler AG