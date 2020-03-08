Мы уже ни раз рассказывали о необычных кемперах, но этот Volkswagen Super Bugger — самый странный.

В 1970-х годах одна калифорнийская компания решила, что было бы неплохо превратить VW Beetle в туристический автомобиль, сохранив при этом оригинальное шасси. В результате на свет появился VW Super Bugger — на 50% турист, на 50% «Жук» и на 100% фрик.

Экземпляр на фотографиях и в видео не оригинальный, а восстановленный. Это оказалось не очень сложно: хотя в мире сохранилось не так много VW Super Buggers, но есть чертежи и схемы, по которым можно даже построить новый кемпер, а не только восстановить старый.

Многие части восстановленного кемпера являются оригинальными, но есть и дополнения. Например, дворники ветрового стекла — их калифорнийская компания никогда не устанавливала. Сегодня же ездить по дорогам общего пользования без стеклочистителей нельзя. Поэтому Super Bugger пришлось оборудовать ими — получилось неплохо.

Кемпер на базе VW Beetle — фрик на 100% Мы уже ни раз рассказывали о необычных кемперах, но этот Volkswagen Super Bugger — самый странный. Кемпер на базе VW Beetle — фрик на 100%

Внутри имеется оригинальная приборная панель VW и рулевое колесо. Механическая 4-ступенчатая коробка передач соединена с 1,6-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 60 л.с., который, как и положено, находится в задней части автомобиля.

Несмотря на расположение двигателя сзади, в жилом отсеке достаточно места для четверых (!) взрослых бодрствующих людей, есть небольшая раковина, двухкомфорочная плита и обеденный стол, который может убираться, уступая место двуспальной кровати.

В кемпере нет туалета и душа, но настоящим путешественникам это никогда не мешало.

При необходимости, туалет и душ можно возить с собой — подобные предложения на рынке есть.

Фото, видео: Barcroft Cars