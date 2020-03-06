И еще немножко денег с водителей: построят платный дублер МКАДа

Строительством нового полукольца займется ГК «Регион», которую на рынке связывают с «Роснефтью».

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Новый платный скоростной дублер МКАД — 53-километровое полукольцо — протянется от московского района Солнцево через Бутово и Лыткарино до микрорайона Железнодорожный в Подмосковье и позволит не только разгрузить существующую дорожную сеть, но и связать между собой аэропорты «Внуково», «Жуковский» и «Домодедово».

О возможности появления такого дублера РИА Недвижимость сообщил представитель группы компаний «Регион» — новичка на рынке дорожного строительства. Эта компания готовится выйти на рынок крупных инфраструктурных проектов и собирается инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАДа 86,7 млрд рублей. В настоящее время идет проектирование дороги, которым занимается «Гидростроймост».

В компании «Регион» отмечают, что проект открывает серьезные возможности, поскольку трасса позволит решить вопрос быстрого перемещения между аэропортами.

Проезд по всему участку трассы обойдется от 500 до 1500 рублей, в зависимости от типа транспортного средства, а скорость движения будет ограничена 120 км/ч.

Строительство будет вестись в рамках концессионного соглашения (с участием государства), предусматривающего срок прокладки новой трассы в 60 месяцев со дня предоставления последнего земельного участка. Предположительно, дублер должны запустить к осени 2026 года.

Московская область, как и Москва, организована по радиально-лучевому принципу, лучи расходятся, а связь между ними слабая — это несколько дорог далеко не лучшего качества. Поэтому для развития Подмосковья такая трасса нужна, считают специалисты.

Согласно планам «Автодора» по строительству дорог до 2035 года, платных трасс в России станет в три раза больше.



Фото: АГН «Москва»