Согласно отчету компании Inrix, Санкт-Петербург занял 11-е место в мире по загруженности дорог. Москва — на 17-м.

Материалы по теме Извивающиеся повороты: с парковкой во дворах снова хотят что-то сделать

Транспортная аналитическая компания Inrix составила рейтинг городов с самыми серьезными пробками. Санкт-Петербург и Москва заняли в нем места в почетной второй десятке. При составлении отчета компания Inrix проанализировала загруженность дорог более чем 900 городов 43 стран.

Северная столица переместилась в 2019 году с 12-го места на 11-е, «улучшив» свой результат на 3%. Питерские водители в среднем за год потеряли в пробках 151 час (10-е место в мировом рейтинге по этому параметру). Средняя скорость в городе при этом составила 22,5 км/ч.

Москва оказалась на 17-м месте, тогда как в 2018 году находилась на 18-м. В течение года водители столицы потеряли в пробках в среднем 128 часов каждый, передвигаясь со средней скоростью 24 км/ч (23-е место по данному параметру).

В топ-10 городов с самыми загруженными дорогами вошли (от 1-го места к 10-му): Богота (Колумбия), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Мехико (Мексика), Стамбул (Турция), Сан-Паулу (Бразилия), Рим (Италия), Париж (Франция), Лондон (Великобритания), Бостон (США) и Чикаго (США).

Расчеты ущерба для экономики России из-за пробок еще не проводились, но известно, что, например, они нанесли урон экономике Великобритании в размере 6,9 млрд фунтов стерлингов (более 600 млрд рублей). Согласно данным, в среднем потери достигают 894 фунтов (около 78 тысяч рублей) на одного водителя, который проводит в пробках около 115 часов в течение года. Но этот результат лучше позапрошлогоднего — потери 2019 года по сравнению с потерями 2018-го снизились ровно на один миллиард фунтов стерлингов.

В США водители простаивали в пробках в течение 2019 года в среднем по 99 часов, что стоило им почти 88 млрд долларов — по 1377 доллара на водителя (около 99 тыс. рублей).

На скорую руку можно подсчитать и наши потери. По данным ГИБДД, в прошлом году на учете в Москве стояло 7,2 млн автомобилей. Естественно, что сразу все они на дороги не выезжают, поэтому приведем еще одну цифру от Госавтоинспекции: ежедневно на дороги столицы выезжает половина ее автопарка — 3,6 млн машин. Средняя зарплата в Москве, по данным Росстата, составляет 68 683 рубля после вычета НДФЛ. Следовательно, один час времени столичного водителя «стоит» около 429,27 руб. Теряя в пробках 128 часов в год, москвич или работающий в этом городе человек теряет 54 946,56 руб. Умножаем на 3,6 млн водителей и получаем сумму потерь 197,8 млрд рублей. Это только в Москве.

Средняя зарплата в Санкт-Петербурге составляет 63 890 рублей, согласно данным Росстата. При автопарке более 2,5 млн автомобилей (данных по количеству машин на дорогах нет) ежегодные потери этого города из-за пробок должны составлять 150,7 млрд рублей (60 295,81 рублей на водителя).

Напомним, что в 2011 году Минтранс оценивал ущерб от пробок в 4,5–5,3 трлн рублей в год, что тогда составляло 7–9% ВВП, после чего подобные данные перестали публиковаться.

Каждый второй автомобилист готов пересесть на общественный транспорт — интересные результаты опроса.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС