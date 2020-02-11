Времена, когда все полноприводные машины по умолчанию были бескомпромиссными «проходимцами», давно прошли. Означает ли это, что современные внедорожники ни на что не способны в грязи? Вот 8 традиционных убеждений настоящих джиперов и любителей комфортной езды.
Меня всегда восхищала группа Kia-Hyundai своей способностью «разруливать» две марки, поочередно выдвигая лидеров для разных ниш. Вот очередной поход за удачей нового соискателя — кроссовера Киа Селтос!
Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, выяснили, какой из них лучше других подготовлен к зимней эксплуатации и у кого больше арсенал для преодоления бездорожья, и подготовили подробный технический справочник по ним.
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