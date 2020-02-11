Решающим фактором также может стать повышение стоимости обслуживания автомобиля.

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Почти 50% российских водителей готовы отказаться от личного транспорта в пользу общественного, выяснили с помощью опроса аналитики Авито Авто. 47% в качестве основной причины назвали повышение цен на бензин и обслуживание, 44% — если пробки на дорогах станут больше, для 29% решающим фактором станет повышение налогов на автомобили. Если стоимость проезда на общественном транспорте снизится, то от машины готовы отказаться 26% опрошенных, появление метро в пешей доступности от дома подвигнет на такой шаг 26% респондентов, введение или повышение стоимости платных парковок пересадит на общественный транспорт 16% водителей (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

При каких условиях вы готовы отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта? Повышение цен на бензин и обслуживание 47% Если пробки на дорогах станут еще больше 44% Повышение налогов на автомобили 29% Снижение стоимости проезда 26% Строительство метро/станции метро в пешей доступности от моего дома 26% Введение более удобного расписания наземного транспорта 20% Введение и/или повышение стоимости платных парковок 16% Обновление парка общественного транспорта 14% Другое 10%

При этом 37% респондентов в среднем тратят на бензин от 3000 до 5000 рублей в месяц, 27% расходуют от 1000 до 3000 рублей, у 3% опрошенных на бензин уходит свыше 10 000 рублей, а 4% респондентов тратят на топливо не более 1000 рублей в месяц.

67% используют свой автомобиль для поездок по городу, 23% — для дальних поездок и поездок по городу, 6% — для удовольствия, для 3% автомобиль необходим для заработка.

И пешеходы, и водители (которые также периодически становятся пешеходами) считают, что общественному транспорту для комфортной поездки не хватает точного расписания — 54%, большей вариативности маршрутов — 54%, нужно, чтобы транспорт ходил и в ночное время суток, считают 46% опрошенных, чтобы в транспорте было больше сидячих мест — 36% и еще для 36% решающим стало бы обновление парка общественного транспорта.

По европейским меркам, самый дешевый бензин — в Казахстане и России. Но в пересчете на среднюю зарплату оказывается, что не самый доступный.



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