Коронавирус остановит строительство дорог в России

Деньги, выделенные на дороги, могут перенаправить на борьбу с коронавирусом и на компенсации потерь от эпидемии.

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В правительстве рассматривают возможность изъятия средств, направленных на инфраструктуру, которые необходимы стране для борьбы с коронавирусной инфекцией, а также для смягчения экономических последствий, наносимых эпидемией.

Складывающаяся ситуация заставляет перераспределять расходы бюджета, что вызвано, в том числе, падением рубля и обвалом мировых цен на нефть. Согласно логике правительства, низкий спрос на перевозки делает строительство новых дорог нецелесообразным, а значит его можно отложить до тех пор, пока не восстановится экономика страны.

«Какой будет структура спроса на товары российского экспорта? Когда восстановится Китай? Куда он бросит ресурсы? Сказать пока невозможно. Вряд ли мы в ближайшее время будем возить туда те же металлы или уголь в прежних объемах», — цитируют «Известия» федерального чиновника, близкого к кабинету министров.

Деньги понадобятся, например, для смягчения последствий эпидемии. Планируется ввести налоговые каникулы для туроператоров и авиакомпаний, а также для других бизнесов, пострадавших в результате падения спроса на их товары и услуги, например, для транспортных компаний и предприятий общепита.

Видимо, строительство платного дублера МКАД будет тоже отложено.

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