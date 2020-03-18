Компания Hyundai представила новое поколение Elantra, изменившееся до неузнаваемости и впервые получившее гибридную силовую установку.

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Теперь Hyundai Elantra — это стильное четырехдверное купе на каждый день с «чувственной спортивностью», как описали дизайн автомобиля в компании.

Как и ожидалось, модель пошла по пути развития седана Sonata. Это касается не только кузова, но и ряда стилистических элементов, таких как широкая решетка радиатора, переходяшая в узкие фары, длинный плавно изгибающийся капот, восходящая боковая линия окон, своеобразный «спойлер» и характерные задние фонари H-Tail.

По сравнению с предшественником новая Elantra заметно подросла, став на 56 мм длиннее, на 25 мм шире, но на 20 мм ниже. Больше стала и колесная база, увеличившись на 20 мм (до 2720 мм).

Место водителя обособлено от остального салона, что усиливает «поручень» возле кресла переднего пассажира. Сразу заметно, что модель стала более высокотехнологичной. Она оснащена (видимо, в топовых комплектациях) 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов и 10,25-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы, которая поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

Особенностями дизайна интерьера стали узкие вентиляционные отверстия и горизонтальная архитектура, а также подсветка, которая имеет 64 различных оттенка. В списке опций есть беспроводное зарядное устройство, аудиосистема Bose с восемью динамиками и возможность управлять системами автомобиля со смартфона. Кроме того, разработчики заявили об усовершенствованной системе распознавания голоса, с помощью которой можно управлять не только навигацией и аудиосистемой, но и климат-контролем и подогревами сидений. В салоне стало больше места для головы, плеч и ног, особенно сзади, где стало просторнее на 58 мм.

Оснащаться новая Elantra будет 2-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 149 л.с. и 179 Нм и вариатором, использующим технологию интеллектуальной переменной передачи — совершенно новое управление передаточным числом, которое «улучшает линейность между действиями водителя и ускорением». Новый вариатор также делает автомобиль экономичнее.

Кроме того, новая Elantra может оснащаться гибридной силовой установкой, состоящей из 1,6-литрового четырехцилиндрового двигателя GDI Atkinson, электромотором и литий-ионным аккумулятором на 1,32 кВтч, который расположен под задним диваном. Мощность гибридной версии составляет 141 л.с. и 264 Нм. Крутящий момент передается на колеса через 6-ступенчатый робот с двойным сцеплением.

В основе автомобиля лежит новая платформа K3. Она легче, безопаснее и прочнее, обладает короткими свесами и низким центром тяжести, что обещает улучшить управляемость. Кстати, инженеры оптимизировали работу системы рулевого управления, а также пересмотрели конструкцию крепления подвески, чтобы автомобиль стал более отзывчивым на повороты рулевого колеса.

Даже в стандартной комплектации новинка имеет ряд систем помощи водителю, отвечающих за предотвращение столкновений, обнаружение пешеходов, удержание машины в полосе движения, дальний свет. Также автомобиль получил камеру заднего вида с динамическими направляющими. Покупатель может заказать и более продвинутые системы помощи водителю: адаптивный круиз-контроль и систему предотвращения столкновений с движущимися наперерез препятствиями при движении задним ходом и вперед.

Производство нового поколения Hyundai Elantra начнется осенью 2020 года, а в продажу автомобиль, в том числе и в России, поступит в четвертом квартале. Пока же в продаже представлено текущее поколение модели по цене от 1 074 000 до 1 285 000 рублей.

Hyundai Elantra — теперь четырехдверное купе Компания Hyundai представила новое поколение Elantra, изменившееся до неузнаваемости и впервые получившее гибридную силовую установку. Hyundai Elantra — теперь четырехдверное купе

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Фото, видео: Hyundai