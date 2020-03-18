31 марта на авто появятся этикетки энергоэффективности

Но это на добровольной основе и для новых машин.

Автопроизводители будут информировать о степени энергоэффективности и экологичности транспортных средств — об этом стало известно еще в конце прошлого года. Новые подробности рассказал в интервью агентству ТАСС глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Этикетка уже с марта будет размещена на автомобиле — в ней содержится информация о его экологическом классе, выбросах углекислого газа и расходе им топлива на 100 км. Похожие наклейки мы сейчас видим на бытовых приборах.

С 31 марта новый ГОСТ будет применяться на добровольной основе для новых легковых и грузовых (до 3,5 т) автомобилей. На те машины, которые уже выпущены и находятся в эксплуатации, он не распространяется.

На рынке опасались, что как только такая информация станет обязательной, это отразится на цене автомобиля, как обычно бывает при любых нововведениях. Однако Абрамов считает, что торопиться с обязаловкой не стоит, тем более что автомобильный рынок очень конкурентный, и чтобы получить преимущество, многие автопроизводители сами начнут это делать.

«Могу сказать, что среди большого количества рынков, на которых мы работаем как орган надзора, автомобильный рынок, пожалуй, наиболее дисциплинированный. Все новые изменения они рассматривают не как жесткие правила, а как возможности, шанс получить новую нишу на рынке».

Возможно, не все автопроизводители будут готовы с момента введения стандарта сразу размещать такую информацию, в ведомстве понимают, что есть определенный цикл производства машин.

Росстандарт будет следить за достоверностью информации на этикетке, чтобы не возникало обмана покупателей. Проверять показатели экологичности и энергоэффективности, а также параметры безопасности транспортных средств ведомство собирается в сотрудничестве с НАМИ.