Автомобили разделят на «чистые» и «грязные»

«Грязным» автомобилям, чей экологический класс не будет соответствовать требуемому, запретят въезд в некоторые районы городов.

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Начиная с июля 2021 года все стоящие на учете в ГИБДД транспортные средства будут разделены по экологическим классам. На этом настаивают в Государственной думе РФ.

Транспортные средства с высоким уровнем выброса вредных веществ не смогут въезжать в некоторые районы городов, которые будут обозначены соответствующим знаком. В случае несоблюдения запрета водителя транспортного средства оштрафуют. Схема описана в обращении, которое заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов направил в ГИБДД. Депутат также обратил внимание на то, что у половины автомобилей нет отметки об экологическом классе, и без нее их следует приравнять к «грязным».

«В мой адрес поступает информация о том, что при совершении регистрационных действий сотрудники Госавтоинспекции должным образом не фиксируют сведения об экологическом классе ТС. По этой причине более чем у половины зарегистрированных в РФ транспортных средств отсутствуют сведения об экологическом классе», — цитируют «Известия» письменное обращение Старшинова к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

Дорожные знаки, запрещающие проезд автомобилей ниже определенного экологического класса, уже есть, но еще ни один из них не установлен. До сих пор непонятно, как будет контролироваться въезд автомобили в районы с ограничениями, как и список экологически чистых районов. Вероятно, будет запрещен въезд «грязных» автомобилей в центры городов. Как вариант, машины классов Евро-0 и Евро-1 не смогут пересекать МКАД и КАД в Москве и Санкт-Петербурге, а за пределы, например, Третьего транспортного кольца смогут проехать машины, чей экологический класс не ниже Евро-3. Но это лишь предположения.

В данный момент выписать штраф за экологический класс невозможно, так как у половины автопарка страны он не указан. Именно поэтому в ГИБДД было направлено обращение с предложением установить его для всех машин. В этом случае, когда данные будут занесены в базу ГИБДД, штрафы за въезд «грязных» машин в запрещенные зоны можно будет выписывать по показанием видеокамер, установленных на дорогах.

Разговоры о присвоении экологического класса автомобилям ведутся уже год, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

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