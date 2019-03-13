Старым автомобилям бесплатно присвоят экологический класс

Произойдет это даже без ведома владельцев, автоматически, рассказал глава ГИБДД Михаил Черников. И описал механизм, по которому все будет происходить.

Речь о тех автомобилях, для которых экологический класс не был установлен производителем. Владельцам таких машин не придется тратиться на экспертизу, экокласс машинам присвоят автоматически, рассказал глава ГИБДД, отметив, что в России сейчас таких транспортных средств порядка 70%.

«Ничего не нужно будет делать», — ответил он агентству ТАСС по поводу опасений самих автовладельцев, что экспертиза потребует денег.

Всю работу проведет ГИБДД вместе с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом НАМИ, составив специальную базу, которая будет содержать данные об экологических классах всех автомобилей. Она будет готова к лету 2021 года.

Михаил Черников пообещал, что всех владельцев уведомят, к какому классу отнесена их машина, и если возникнут противоречия, их урегулируют в частном порядке.

Отметка о классе нужна для того, чтобы выявлять водителей, нарушивших запрет на въезд в «экологическую зону» в Москве и Санкт-Петербурге. Это будут делать с помощью камер. Информация с них станет состыковываться с регистрационной базой и выявлять неэкологичные автомобили.

Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека предложил поделить Москву на зоны, допуск в которые будет зависеть от экологического класса автомобилей. Машинам с экологическим классом ниже Евро-4 въезд в центр будет заказан.

Тем временем в зону внимания европейских экологов попали твердые частицы и озон.

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