Совет по правам человека неожиданно предложил запретить въезд в Москву автомобилям, чей экологический класс устарел. Что нас ждет — только запрет или еще и поборы, выяснил «За рулем».

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Как обычно, всё начиналось практически безобидно. Совершенно незаметно для российских водителей прошли изменения в ПДД, которые вступили в силу летом прошлого года. Речь идет о новых знаках 5.35 и 5.36, которые запрещают движение транспортных средств экологического класса ниже, чем обозначенный . Например, если на знаке написано «Евро‑3» и владелец автомобиля экокласса Евро‑2 или ниже проигнорирует его, это равносильно проезду под «кирпич». Сразу было понятно, что знаки «перспективные», - но кто бы мог подумать, что эта перспектива осуществится столь быстро!

В обращении председателя СПЧ Михаила Федотова говорится, что в Москве ограничение въезда для автомобилей экологического класса ниже Евро‑3 в пределы Садового кольца приведет к снижению выбросов СО 2 на 17%. Что же стоит за этими цифрами?

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Начнем с того, что первые стандарты автомобильного выхлопа появились в Европе в 1988 году. Это было связано с резко возросшим числом автомобилей, загрязняющих воздух в городах. С соответствующими требованиями столкнулись и производители топлива: для него тоже был разработан экологический евростандарт.

Россия в вопросах внедрения экостандартов шла в хвосте. Например, в Европе стандарт Евро‑5 был принят как обязательный в 2009 году, а у нас — лишь в 2016‑м. Это запоздание сыграет злую шутку с теми, кто не обращал внимания на столь важную характеристику своей машины.

Во всех странах Европы о грядущих ограничениях по линии экологических стандартов объявляют сильно загодя. Как правило, там автомобилист знает, что лет через десять эксплуатировать его экологически устаревший автомобиль будет невозможно, — и может подготовиться и продать (или утилизировать) его без спешки и особых финансовых потерь.

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В России же решили нагнать Европу в кратчайшие сроки. Вполне вероятно, что уже в следующем году в Москве и Санкт-Петербурге появятся зоны с ограничением въезда по экологическому классу.

в пределы МКАД (Москва) и КАД (Санкт-Петербург) будет запрещен въезд автомобилям экоклассов Евро‑0 и Евро‑1. В Москве, возможно, введут еще одну зону с экологическими ограничениями — это ТТК, в пределы которого запретят заезжать автомобилям экокласса ниже Евро‑3. Официальной информации нет, но все эксперты сходятся во мнении, чтоВ Москве, возможно, введут еще одну зону с экологическими ограничениями — это ТТК, в пределы которого запретят заезжать автомобилям экокласса ниже Евро‑3. Как показывает наша инфографика, под запрет может попасть почти половина (43,6%) всех российских автомобилей, притом что далеко не все они — Евро‑0. До недавнего времени графа «Экологический класс» в ПТС при регистрации просто не заполнялась, а это значит, что, скажем, автомобиль Nissan Almera 2005 года выпуска с реальным экологическим классом Евро‑3 проходит в статистике как Евро‑0. Материалы по теме Все дороже и дороже: дороги, автомобили, бензин... — мрачный прогноз автоэксперта Уже с лета 2021 года все автомобили, у которых в ПТС не заполнена упомянутая графа, будут автоматически считаться транспортными средствами класса Евро‑0. Их владельцам придется обивать пороги ГИБДД и вносить изменения в ПТС, иначе ездить в крупных городах на таких машинах будет очень накладно, - летом 2021‑го карета превратится в тыкву. Несмотря на отсутствие точных данных, можно предположить, что под экологические запреты подпадет примерно четверть всего российского автопарка, средний возраст которого приближается к 13 годам. В большинстве своем это самые дешевые Несмотря на отсутствие точных данных, можно предположить, чтоВ большинстве своем это самые дешевые автомобили, находящиеся во владении у не самых богатых людей . Например, под удар попадет пенсионер, который когда-то приобрел «шестерку» и теперь ухаживает за ней, не имея финансовой возможности приобрести другой, более экологичный автомобиль. Нелегко придется и трудяге, использующему недорогую старую машину, например ВАЗ‑2104, для передвижения и перемещения грузов.