В обращении председателя СПЧ Михаила Федотова говорится, что в Москве ограничение въезда для автомобилей экологического класса ниже Евро‑3 в пределы Садового кольца приведет к снижению выбросов СО2 на 17%. Что же стоит за этими цифрами?
Начнем с того, что первые стандарты автомобильного выхлопа появились в Европе в 1988 году. Это было связано с резко возросшим числом автомобилей, загрязняющих воздух в городах. С соответствующими требованиями столкнулись и производители топлива: для него тоже был разработан экологический евростандарт.
Россия в вопросах внедрения экостандартов шла в хвосте. Например, в Европе стандарт Евро‑5 был принят как обязательный в 2009 году, а у нас — лишь в 2016‑м. Это запоздание сыграет злую шутку с теми, кто не обращал внимания на столь важную характеристику своей машины.
Во всех странах Европы о грядущих ограничениях по линии экологических стандартов объявляют сильно загодя. Как правило, там автомобилист знает, что лет через десять эксплуатировать его экологически устаревший автомобиль будет невозможно, — и может подготовиться и продать (или утилизировать) его без спешки и особых финансовых потерь.
В России же решили нагнать Европу в кратчайшие сроки. Вполне вероятно, что уже в следующем году в Москве и Санкт-Петербурге появятся зоны с ограничением въезда по экологическому классу.
Как показывает наша инфографика, под запрет может попасть почти половина (43,6%) всех российских автомобилей, притом что далеко не все они — Евро‑0. До недавнего времени графа «Экологический класс» в ПТС при регистрации просто не заполнялась, а это значит, что, скажем, автомобиль Nissan Almera 2005 года выпуска с реальным экологическим классом Евро‑3 проходит в статистике как Евро‑0.
Уже с лета 2021 года все автомобили, у которых в ПТС не заполнена упомянутая графа, будут автоматически считаться транспортными средствами класса Евро‑0. Их владельцам придется обивать пороги ГИБДД и вносить изменения в ПТС, иначе ездить в крупных городах на таких машинах будет очень накладно, - летом 2021‑го карета превратится в тыкву.Несмотря на отсутствие точных данных, можно предположить, что под экологические запреты подпадет примерно четверть всего российского автопарка, средний возраст которого приближается к 13 годам. В большинстве своем это самые дешевые автомобили, находящиеся во владении у не самых богатых людей. Например, под удар попадет пенсионер, который когда-то приобрел «шестерку» и теперь ухаживает за ней, не имея финансовой возможности приобрести другой, более экологичный автомобиль. Нелегко придется и трудяге, использующему недорогую старую машину, например ВАЗ‑2104, для передвижения и перемещения грузов.
Еще один сегмент автомобилистов, которые будут вынуждены расстаться со своими любимыми «ласточками», - владельцы старых японских автомобилей. Несмотря на возраст, многие «японки» дадут фору изделиям современного автопрома по части надежности, но ездить на них после вступления экозапрета в силу можно будет лишь за пределами крупных городов.
Не стоит надеяться на то, что экологические ограничения введут только в Москве и Санкт-Петербурге и что в других регионах автовладельцам можно не беспокоиться. На двух столицах система экозапретов будет опробована, а затем очень быстро аналогичные ограничения появятся и в других российских городах. Это лишь вопрос времени, относительного недолгого. Поставить сотню знаков и камер — не проблема.Никаких компенсационных программ, например аналогичных программе утилизации, не планируется. Проблемы автомобилистов, особенно преклонного возраста, никого не волнуют. В конце концов, можно сдать свою машину на металлолом и на вырученные деньги купить велосипед. А что, весьма экологично!
Есть только одна важная нестыковка. На грузовой транспорт, особенно на автомобили, задействованные в системе ЖКХ и строительстве и входящие в когорту основных загрязнителей воздуха, этот запрет, скорее всего, распространяться не будет, они смогут получить индульгенцию в виде спецпропусков.И обнаружится истинная цель идеологов этой запретительной программы — не экология, а борьба с пробками на дорогах с помощью давно известной формулы: нет автомобиля — нет проблемы. Опять же, с нерадивых можно штрафов настричь — тоже выгодно.
Даты введения экологических норм в Европе и России
|
Экостандарт
|
Европа
|
Россия
|
Евро-1
|
1992
|
—
|
Евро-2
|
1996
|
2006
|
Евро-3
|
2000
|
2008
|
Евро-4
|
2005
|
2010
|
Евро-5
|
2009
|
2016
|
Евро-6
|
2014
|
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Автор: Петр Шкуматов
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