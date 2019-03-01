«Из всех автомобильных аксессуаров самый необходимый — это бумажник»
Юмор из Сети
Тема, мягко говоря, не новая — девушка с микрофоном это понимает. Однако при этом востребованная — как на радио, так и в телеящике. Потому что наш народ любит, когда с ним общаются на беспроигрышные темы и на понятном ему языке. Мол, жизнь — дрянь, правители — (ну, тут ругательство), инфляция — дикая, цены — сумасшедшие, а жульё совсем оборзело.
А автомобили и в самом деле дорожают — обратимся к статистике.
Согласно данным агентства «Автостат», в январе Subaru повысила цены в среднем на 50–100 тыс. ₽, Datsun — на 9–16 тыс. ₽, Cadillac — на 60–300 тыс. ₽, Porsche — на 186–648 тыс. ₽, Hyundai — на 8–65 тыс. ₽, Mitsubishi — на 20–64 тыс. ₽, АВТОВАЗ — на 15–25 тыс. ₽, Citroen — на 20–100 тыс. ₽, Peugeot — на 20–80 тыс. ₽, Renault — на 15–38 тыс. ₽, Lifan — на 30 тыс. ₽.
Впрочем, пора отвечать — девушка с микрофоном терпеливо ждет. Говорю следующее: мол, полагаю, что дешеветь машины не будут, потому что автозаводам это абсолютно не выгодно, да и просто не нужно. К тому же как сделать дешевыми все эти Евро-10, абээсы, еэспэ и климат-контроли с кучей подушек в придачу?
Девушка спрашивает про «китайцев»: мол, они-то ведь останутся дешевыми? Я не соглашаюсь: что, китайцы — глупые, что ли? На фоне европейских их машины и так дешевле, но при этом от явного демпинга они давно отказались: им это уже неинтересно. Ведь уровень цены влияет на имидж: дескать, мы не барахлом торгуем, а тем же, чем и все. И потому находимся в тренде.
В общем-то, это относится и к ВАЗу, недавно перешагнувшему ценовую планку в миллион рублей.
А мне — надо!
Владение личным автомобилем требует денег. Для меня это аксиома. Нет денег — забудь про машину: другого варианта быть не должно. Потому что автомобиль — это сложное техническое устройство повышенной опасности, постоянно нуждающееся в обслуживании, заправке, парковках, страховках, ремонтах, мойках и т.п. А для всего этого нужны деньги. И чем дороже автомобиль, тем больше он любит деньги. И даже если кто-то щедрый подарит нищему новенький Мерседес, тот не сможет его «прокормить».
Аргументы из серии «Денег нет, но мне надо ехать!» я не воспринимаю. Так обычно говорят зайцы в общественном транспорте и прочие достойные личности. Очень может быть, что кому-то нужен Боинг, потому что «ему надо лететь», но без посадочного талона на борт его все-таки не пустят. А вот на дороги общего пользования пускают всех.
Чем неприятен лично мне безденежный наездник? Вовсе не отсутствием банковского счета — дело совсем в другом. К тому, кто вследствие низких доходов ездит на дешевенькой и непрестижной машинке, у меня претензий нет. Сколько заработал, на том и ездишь: учитель из глубинки — на Логане, футболист — на Феррари. Но при этом любая машина обязана быть безопасной для других участников движения — это для меня тоже аксиома. А без денег безопасность не обеспечить.
Вот здесь-то и находится корень зла. К сожалению, среднестатистический современный «бедняк» зачастую не желает ездить на свежей, но непрестижной машине «третьего сорта» — за те же деньги ему хочется иметь и климатику, и кожаный салон, и литые колеса, и хотя бы ксенон вместо галогенок. А тут еще невоспитанные янки опять нахамили, обозвав обновленную Гранту «игрушкой для нищих»… Невольно начнешь поглядывать на Лексусы и Ауди.
Ну, ладно — купил наш бедняк-пролетарий Лексус или Ауди с пробегом до Луны и обратно за одну десятую (двадцатую) от начальной стоимости. Но как он ее собрался обслуживать, коли с деньгами совсем труба? Если техобслуживание даже новенькой машины с громким именем — занятие далеко не из дешевых, то сколько же человеку придется тратить на латание «старушки»?
Думаю, что ответ простой: нисколько не придется! Потому что принцип «Денег нет, а мне надо ехать!» пересиливает любую логику. Если от «старушки» что-то отвалится, вот тогда и будем думать, а покуда машинка может ездить — пусть ездит. Способна ли она при этом нормально тормозить и не порвется ли при обгоне по встречке ремень ГРМ, отмотавший три срока, — сие никому не ведомо. Как неведомо и то, сколько народа пострадает по вине человека, который предпочитает внешние понты здравому смыслу.
Последнее обстоятельство усугубляется еще и тем, что никакой выплаты по ОСАГО пострадавшая сторона не получит. Потому что вместо полиса наш пролетарий обычно ездит с липовой бумажкой от несуществующей конторы. А иногда вообще безо всяких бумажек.
Почему? Да потому же: «Денег нет, а ехать надо…»
А мы не люди, что ли?
Корреспондентка упорхнула просвещать народ. А я уже предвижу вопросы типа: «А мы не люди, что ли?» Мол, вы там все на мерседесах, а нам, значит, нельзя?
Что ж, отвечу жестко: тому, у кого нет средств на поддержание автомобиля в нормальном состоянии, на дорогах общего пользования действительно делать нечего! И думать об этом следует до приобретения машины, а не после. Не случайно европейцы чуть ли не сами готовы доплачивать тому, кто заберет у них старую машину вместе со всеми финансовыми проблемами.
А совсем уж дешевые новенькие машинки производить никто не будет. Да и не факт, что они будут пользоваться спросом. Много ли в нашей стране желающих приобрести, скажем, индийский Bajaj? Правильно — совсем немного.
Я даже полагаю, что их вообще нет.
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