Владелец автомобиля, объясняющий неудовлетворительное состояние машины и отсутствие полиса ОСАГО своим бедственным материальным положением, должен быть законодательно изгнан с дорог общего пользования.

«Из всех автомобильных аксессуаров самый необходимый — это бумажник»

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начнут ли, наконец, автозаводы делать машины для бедных

— Михаил Владимирович, есть вопрос от наших слушателей. Как известно, автомобили опять дорожают. А когда они начнут дешеветь? И

Тема, мягко говоря, не новая — девушка с микрофоном это понимает. Однако при этом востребованная — как на радио, так и в телеящике. Потому что наш народ любит, когда с ним общаются на беспроигрышные темы и на понятном ему языке. Мол, жизнь — дрянь, правители — (ну, тут ругательство), инфляция — дикая, цены — сумасшедшие, а жульё совсем оборзело.

А автомобили и в самом деле дорожают — обратимся к статистике.

Согласно данным агентства «Автостат», в январе Subaru повысила цены в среднем на 50–100 тыс. ₽, Datsun — на 9–16 тыс. ₽, Cadillac — на 60–300 тыс. ₽, Porsche — на 186–648 тыс. ₽, Hyundai — на 8–65 тыс. ₽, Mitsubishi — на 20–64 тыс. ₽, АВТОВАЗ — на 15–25 тыс. ₽, Citroen — на 20–100 тыс. ₽, Peugeot — на 20–80 тыс. ₽, Renault — на 15–38 тыс. ₽, Lifan — на 30 тыс. ₽.

Впрочем, пора отвечать — девушка с микрофоном терпеливо ждет. Говорю следующее: мол, полагаю, что дешеветь машины не будут, потому что автозаводам это абсолютно не выгодно, да и просто не нужно. К тому же как сделать дешевыми все эти Евро-10, абээсы, еэспэ и климат-контроли с кучей подушек в придачу?

избавит производителя от забот с бэушными автомобилями

Нет, ребята, — заводы идут по другому пути. Мол, пусть обеспеченный товарищ приобретает у нас новый автомобиль и обслуживает его на нашем же фирменном сервисе. А через несколько лет мы выпустим новую модель, которую этот товарищ захочет купить взамен прежней. Его прежнюю машину пусть покупает по дешевке не отягощенный финансами сосед по планете. Это не только решит его личную транспортную проблему, но и. Да и на официальный сервис новый владелец уже точно не поедет — опять-таки, хлопот с ремонтом старья у производителя меньше…

Девушка спрашивает про «китайцев»: мол, они-то ведь останутся дешевыми? Я не соглашаюсь: что, китайцы — глупые, что ли? На фоне европейских их машины и так дешевле, но при этом от явного демпинга они давно отказались: им это уже неинтересно. Ведь уровень цены влияет на имидж: дескать, мы не барахлом торгуем, а тем же, чем и все. И потому находимся в тренде.

В общем-то, это относится и к ВАЗу, недавно перешагнувшему ценовую планку в миллион рублей.

А мне — надо!

Владение личным автомобилем требует денег. Для меня это аксиома. Нет денег — забудь про машину: другого варианта быть не должно. Потому что автомобиль — это сложное техническое устройство повышенной опасности, постоянно нуждающееся в обслуживании, заправке, парковках, страховках, ремонтах, мойках и т.п. А для всего этого нужны деньги. И чем дороже автомобиль, тем больше он любит деньги. И даже если кто-то щедрый подарит нищему новенький Мерседес, тот не сможет его «прокормить».

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Аргументы из серии «Денег нет, но мне надо ехать!» я не воспринимаю. Так обычно говорят зайцы в общественном транспорте и прочие достойные личности. Очень может быть, что кому-то нужен Боинг, потому что «ему надо лететь», но без посадочного талона на борт его все-таки не пустят. А вот на дороги общего пользования пускают всех.

Чем неприятен лично мне безденежный наездник? Вовсе не отсутствием банковского счета — дело совсем в другом. К тому, кто вследствие низких доходов ездит на дешевенькой и непрестижной машинке, у меня претензий нет. Сколько заработал, на том и ездишь: учитель из глубинки — на Логане, футболист — на Феррари. Но при этом любая машина обязана быть безопасной для других участников движения — это для меня тоже аксиома. А без денег безопасность не обеспечить.

Вот здесь-то и находится корень зла. К сожалению, среднестатистический современный «бедняк» зачастую не желает ездить на свежей, но непрестижной машине «третьего сорта» — за те же деньги ему хочется иметь и климатику, и кожаный салон, и литые колеса, и хотя бы ксенон вместо галогенок. А тут еще невоспитанные янки опять нахамили, обозвав обновленную Гранту «игрушкой для нищих»… Невольно начнешь поглядывать на Лексусы и Ауди.

Ну, ладно — купил наш бедняк-пролетарий Лексус или Ауди с пробегом до Луны и обратно за одну десятую (двадцатую) от начальной стоимости. Но как он ее собрался обслуживать, коли с деньгами совсем труба? Если техобслуживание даже новенькой машины с громким именем — занятие далеко не из дешевых, то сколько же человеку придется тратить на латание «старушки»?

Думаю, что ответ простой: нисколько не придется! Потому что принцип «Денег нет, а мне надо ехать!» пересиливает любую логику. Если от «старушки» что-то отвалится, вот тогда и будем думать, а покуда машинка может ездить — пусть ездит. Способна ли она при этом нормально тормозить и не порвется ли при обгоне по встречке ремень ГРМ, отмотавший три срока, — сие никому не ведомо. Как неведомо и то, сколько народа пострадает по вине человека, который предпочитает внешние понты здравому смыслу.

Последнее обстоятельство усугубляется еще и тем, что никакой выплаты по ОСАГО пострадавшая сторона не получит. Потому что вместо полиса наш пролетарий обычно ездит с липовой бумажкой от несуществующей конторы. А иногда вообще безо всяких бумажек.

Почему? Да потому же: «Денег нет, а ехать надо…»

А мы не люди, что ли?

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Корреспондентка упорхнула просвещать народ. А я уже предвижу вопросы типа: «А мы не люди, что ли?» Мол, вы там все на мерседесах, а нам, значит, нельзя?

Что ж, отвечу жестко: тому, у кого нет средств на поддержание автомобиля в нормальном состоянии, на дорогах общего пользования действительно делать нечего! И думать об этом следует до приобретения машины, а не после. Не случайно европейцы чуть ли не сами готовы доплачивать тому, кто заберет у них старую машину вместе со всеми финансовыми проблемами.

А совсем уж дешевые новенькие машинки производить никто не будет. Да и не факт, что они будут пользоваться спросом. Много ли в нашей стране желающих приобрести, скажем, индийский Bajaj? Правильно — совсем немного.

Я даже полагаю, что их вообще нет.