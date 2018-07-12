Самый дешевый в мире автомобиль оказался никому не нужен

Появившаяся 10 лет назад малолитражка Tata Nano стала мировой сенсацией, ведь так дешево машины еще никогда не стоили! Индийская компания Tata Motors планировала продавать его по всему миру миллионными тиражами, в том числе в России, но на деле машинка, что называется, не пошла. Низкий уровень комфорта и безопасности ставил Nano в один ряд с тяжелыми квадроциклами, а конкуренция в этом сегменте довольно высока, причем как в Европе, так и в Азии. У себя на родине Tata Nano конкурировала с этими самыми квадроциклами, а также с трехколесными мотороллерами (моторикшами), которые и дешевле Таты, и практичнее, особенно в теплом индийском климате.
В июне этого года Tata выпустила всего один хэтчбек Nano против 275 в июне прошлого года, сообщает издание Automotive News, и производитель решил, что 2018-й станет для малолитражки последним.
Пока что автомобильчик еще можно купить. Самая доступная версия XE с 38-сильным 624-кубовым мотором и 4-ступенчатой ручной коробкой стоит 236 447 рупий или примерно 215 тысяч рублей в переводе по текущему курсу, но это в прямом смысле голый автомобиль без каких-либо систем комфорта и безопасности.
Топ-версия XTA оценивается в 334 768 рупий (примерно 305 тысяч рублей) и включает в себя роботизированную 5-ступенчатую коробку передач, улучшенную отделку экстерьера и интерьера, электроусилитель руля, центральный замок с Д/У, печку и кондиционер, противотуманные фары, электропривод передних стеклоподъемников, аудиосистему с CD/MP3-проигрывателем и Bluetooth-модулем для подключения смартфонов, розетку на 12 вольт.
Максимальная скорость автомобиля составляет 105 км/ч, время разгона до «сотни» производитель тактично не указывает. Объем багажника составляет 94 л, топливного бака — 24 л. В общем, вполне годный автомобиль для города, если, конечно, не попадать на нем в аварии — выжить шансов мало.
В сущности, именно в безопасность упирается идея сверхбюджетного автомобиля. Даже вполне приличный на вид индийский Renault Kwid, который стоит от 266 700 рупий (240 тысяч рублей), обеспечивает очень слабый уровень защиты, а потому не имеет шансов на цивилизованных рынках. Nano не сильно дешевле Квида, но выглядит на его фоне откровенно убого, а потому даже в Индии этот автомобиль оказался никому не нужен.
- В России официально продают индийский квадроцикл Bajaj Qute за 330 тысяч рублей, по сравнению с которым даже Tata Nano покажется роскошным лимузином.
Фото: Tata
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