Сумма небольшая (по сегодняшним реалиям), но даже с ней есть из чего выбрать. Есть и разные типы кузова, и разный тип привода, да и география брендов обширная.

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Еще несколько лет назад за 800 тысяч можно было купить новый автомобиль гольф-класса. Но цены неуклонно растут, и сегодня список моделей, которые укладываются в этот бюджет, заметно поредел. Но это вовсе не значит, что в нем нет ничего стоящего!

За 800 тысяч можно найти автомобили, отвечающие самым разным потребностям и для совершенно разных целей. Конечно, машину С-класса уже не купить —придется опуститься на класс ниже. При этом вы сможете подобрать и седан, и универсал, и даже внедорожник. Далеко не всегда придется довольствоваться базовым двигателем и механической коробкой передач.

К сожалению, даже из сегмента В далеко не все модели попадают в наш бюджет. Та же соплатформенная с Поло-седаном Skoda Rapid в комплектации Ambition (в которой хотя бы есть кондиционер) приближается к 900 тысячам рублей. Та же история и с кросс-хэтчбеком Kia Rio X-Line. Даже среди китайского автопрома найти что-то стоящее за эти деньги не выйдет.

Подробности — в нашей галерее ниже.

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Фото: фирмы-производители