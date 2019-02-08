Попали в аварию, виновник известен, он и не скрывается, а восстанавливать машину все равно придется за свой счет. Как же так? ЗР объясняет, почему обязательная страховка бьет по карману честных водителей, прикрывая проходимцев.

«Страховые предприятия обеспечивают значительную устойчивость отдельных лиц, распределяя между многими людьми те убытки, которые разорили бы отдельное лицо...»

А. Смит

В конце 2003 года я написал статью «Джентльмены играют в ОСАГО». Написал потому, что сразу почувствовал неладное: не то делаете, ребята! Так оно на поверку и вышло: ОСАГО в нынешнем виде — пример общегосударственного прокола, иначе и не скажешь. Мои очередные аргументы приведены ниже.

Зачем придумали ОСАГО?

Во времена СССР никаких «осаг», как известно, не было. Рублей за 30–40 каждый желающий оформлял у приходящей на дом бабушки страховку на сумму около 3000 рублей. Это примерно соответствовало стоимости кузова машины, то есть самого дорогого ремонта, в который можно было угодить. Поэтому уплаченные государству 30–40 рублей компенсировали тебе ущерб практически при любых авариях — если, конечно, на тебя не было заведено уголовное дело. Со вторым участником ДТП разбирался Госстрах.

Когда в стране началось то, что продолжается и сегодня, мы стали открывать шпингалеты окна в Европу. Одновременно до многочисленных страховщиков дошло, что ряд добрых людей вообще не желают оформлять какие бы то ни было страховки. Казалось бы, ну и черт с ними — пусть ремонтируются как хотят. Но европейский сквозняк прошептал: мол, если ездят и не платят, то это непорядок. В итоге появилось обязательное для всех ОСАГО.

Идея казалась сладостной: мол, при ДТП страховая компания пострадавшего связывается с аналогичной конторой виновника, и они вместе решают финансовые проблемы. Незастрахованные автомобили исчезают как класс, а мы въезжаем в цивилизацию — ура! Но вскоре выяснилось, что радоваться некому.

Первыми, как обычно, пострадали те, кто и раньше оформлял страховку безо всяких напоминаний. Только теперь они вынуждены оформлять и каско, и ОСАГО, то есть две страховки вместо одной! Почему при этом нельзя было обойтись одним, добровольным видом страхования, я уразуметь не способен. Но самая главная дурость состоит не в этом.

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Предположим, вы оформили только ОСАГО, после чего угодили в ДТП, не поделив перекресток с гостем из Средней Азии, к примеру. Вы честно заполняете все бумажки, отдаете их в страховую компанию и ждете финансовую компенсацию. И только спустя месяц до вас доходит, что ремонтироваться придется за свой счет, потому что виновник ДТП никакого ОСАГО не оформлял, а просто купил за копейки липовую бумажку в ближайших «Рогах и копытах». Страховщики сочувственно кивают и предлагают вам заняться поисками того самого виновника аварии самостоятельно, дабы принудить его компенсировать ущерб. Но ответ известен заранее: отыскать иностранца, прописанного в далеком кишлаке сопредельного государства, вам не удастся. А если и удастся, то мгновенно выяснится, что его гнилая «шестерка» записана на дядю, шалаш — на тетю, а постоянной работы у него нет. И это он уверенно скажет в любом суде.

Да, но ведь он купил липовый страховой полис, то есть воспользовался поддельными документами! Но и на это найдется ответ: мол, честный гражданин понятия не имел, что покупает липу! Это, дескать, его обманули, а он — безвинное создание…

Кто в дураках? Вот-вот — и я о том же…

Крах идеи

ОСАГО в своем нынешнем виде — типичный пример мероприятия ради галочки в отчете. Потому что между каско и ОСАГО есть огромная разница.

Приобретая каско, мы кровно заинтересованы в том, чтобы документ был настоящим, работоспособным, нелиповым. Поэтому перед покупкой мы сравниваем, прикидываем, взвешиваем предложения разных компаний. Мы покупаем его потому, что он нужен не чужому дяде и не для галочки, а лично нам!

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А ОСАГО? Приобретая его, мы действуем по принципу «Чтобы от нас отвязались». Примерно как с медицинской справкой, которая лично нам абсолютно не нужна, но иногда ее приходится показывать какому-либо государственному служащему. Поэтому нам нужно только одно: убедить этого самого госслужащего в наличии у нас какой-то бумажки и ездить после этого спокойно. А настоящий у нас документ или нет — какая разница?

Гости из той же Средней Азии всех мастей мгновенно это просекли — и пользуются по сей день. Мой коллега недавно ставил эксперимент и специально ездил с заведомо липовым полисом в надежде, что его кто-то отловит. Увы — этого не произошло. Затея не выпускать на дороги незастрахованных водителей обернулась пшиком. А обилие контор, торгующих полисами ОСАГО, говорит лишь о том, что до государства огромные суммы просто не доходят.

Гигантская система, призванная бороться с безответственными водителями, в итоге борется с кем угодно, только не с ними. До кучи еще можно вспомнить и то, что в ряде регионов честно купить полис ОСАГО бывает невозможно. Доходит до того, что предлагают нагрузку в виде страхования жизни… И только жулики радуются: их услуги востребованы.

Что надо сделать?

Почему-то многочисленные реформы ОСАГО затрагивают любые проблемы, кроме главной? Недавно прошла новость о решении Минфина отказаться от введения в системе ОСАГО дополнительных страховых сумм (до 2 млн руб.) и сроков действия (до 3 лет). Интересно, это как-то сократит число водителей с левыми полисами?

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Чтобы заставить ОСАГО хоть как-то работать, необходимо кардинально пресечь любые возможности продавать и покупать поддельные полисы. По сути это — фальшивые документы: о чем тут спорить-то? Продавайте полисы только в МФЦ, в Сбербанке — в любых местах, к которым еще сохранилось доверие. И постоянно проверяйте их наличие по единой базе данных, немедленно вылавливая из потока тех жуликов, которые ездят с поддельными документами. Если дороги увешаны камерами слежения, то пусть отлавливают проходимцев! Дальнейшие действия — согласно рекомендациям товарища Жеглова. Он точно знал, где должен находиться вор.

Что касается простых смертных, нарвавшихся в ДТП на доброго человека с бегающими глазками, то первым делом следует проверить подлинность полиса предполагаемого виновника ДТП. Это можно сделать на официальном сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) по ссылке. Если полис левый, советую вызывать сотрудников ГИБДД. Аргумент простой: есть сомнения в подлинности документов — прошу разобраться! Очень может быть, что добрый человек при этом вызовется сразу компенсировать ущерб. Всех, у кого есть конкретные предложения на сей случай, как всегда, приглашаю высказаться.

А лично мне было бы достаточно одного добровольного полиса на все случаи автомобильной жизни вместо нынешних двух. Зачем плодить лишние документы?