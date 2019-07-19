Позагорать за 4500 рублей, пособирать грибов за 5000 рублей — никому такого не хочется. Читаем Водный и Лесной кодексы, чтобы разобраться, что в России можно, а что нельзя.

В стране так часто меняют законы, что за всеми не уследишь. Банальный случай — поездка с семьей на природу, в лес или на водоем. А можно ли въезжать на автомобиле в лес или ставить машину на берегу? А если можно, то где и как? Однозначного ответа не найдешь, надо разбираться.

Чьи в лесу шишки

Ни один федеральный закон, тьфу-тьфу, не запрещает езду по лесу или дико-проторенным лесным дорогам. Также не запрещена парковка в лесу. Отлично! Но запреты могут появиться, если та или иная территория объявлена зоной, в которой действует особый режим противопожарной безопасности.

Режим этот вводят местные власти согласно Лесному кодексу РФ — по своим соображениям, на весь летний сезон или на отдельные его периоды, на все леса или на некоторые. В большинстве случаев в постановлениях оговорено, что среди прочего запрещен и въезд на автомобилях, что логично — сухая трава может загореться от контакта с элементами выпускной системы.

Власти обязаны оповещать об этом население — в том числе информационными щитами и всякими шлагбаумами. В реальности ничего этого часто нет. Отследить, введен ли особый режим, можно на сайтах муниципалитетов и региональных отделений МЧС. Не сделали этого? Тогда надежный и спокойный вариант: не загонять машину непосредственно в лес, поставить в сторонке, а до поляны дойти пешком.

Игнорирование временного запрета описано в статье 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Для рядовых граждан предусмотрен штраф от 1500 до 5000 рублей (в зависимости от актуального состояния окружающей среды и возникших последствий).

Отдельный вопрос: занимается ли кто-нибудь в необъятных угодьях общего пользования целевым отловом нарушивших запрет автомобилистов? В исключительных случаях, как, например, летом 2010 года в центральной России, когда горели торфяники, — да. Даже с привлечением вертолетных патрулей. Но в обычной ситуации риск нарваться на штраф крайне невелик. Однако никому не будет лучше, если под вашим автомобилем действительно вспыхнет трава.

Заповедной тропой

Для заповедников, природных и национальных парков существует отдельная статья 8.39 КоАП РФ, где прописан штраф 3000–4000 рублей — за нарушение установленного режима пользования. Несанкционированный въезд на автомобиле под это определение подходит. Там же есть нехорошее словосочетание: «с конфискацией орудий совершения административного правонарушения», что при желании можно трактовать очень вольно. Попытки немедленно эвакуировать или изъять автомобиль — разовые, но были. Для справки: конфискация в таком случае производится только по решению суда.

У подобных объектов при этом свои внутренние регламенты, они сильно различаются. В некоторые въезд запрещен в принципе, в другие — пожалуйста. Все условия посещения можно узнать на сайтах объектов. В заповедных зонах, как правило, контроль всех визитеров достаточно жесткий.

На высокий берег на крутой

С водоемами ситуация хуже всего. Водный кодекс РФ жестко определяет границы водоохранных зон. Ширину водоохранной зоны недавно увеличили, она установлена в зависимости от протяженности рек и ручьев:

до 10 км — в размере 50 метров;

от 10 до 50 км — в размере 100 метров;

от 50 км и более — в размере 200 метров.

для моря — аж 500 метров.

у водохранилищ разные статусы и индивидуальные заморочки, так что ширина зоны у них в диапазоне 50–200 метров.

Зоны эти существуют и действуют круглогодично вне зависимости от того, обозначены они табличками или нет.

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В водоохранных зонах запрещены движение и стоянка транспортных средств (кроме транспортных средств профильных служб), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Проезд к жилью и дачному участку, расположенному непосредственно на берегу, не запрещен. А просто выехать на бережок и встать у воды — нельзя.

Опять-таки власти не проводят системной работы с нарушителями — берега в большинстве случаев патрулируют вяло (за исключением особых территорий типа Волго-Ахтубинской поймы — там рьяно и системно). Типичная ситуация для большинства регионов — пять замученных инспекторов, один УАЗ и одна моторка на тысячу километров береговой линии. Да и ловят, главным образом, рыбаков-браконьеров. Но нарваться тем не менее — при особом везении — можно. Понятно, что 50 или 200 метров рулеткой не вымеряют — «достаточное отдаление» определяют на глазок. То есть торг возможен.

Что грозит? Читаем статью 8.42 КоАП РФ о расплате за нарушения в водоохранной зоне: штраф для граждан в размере от 3000 до 4500 рублей. Это если просто поставить машину, а не мыть ее в речке (за это плюс 500–1000 рублей).

Всем — приятного отдыха без приключений!

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Если на природу вы берете с собой велосипеды, помните — при их перевозке на автомобиле нельзя закрывать номерной знак и световые сигналы. Если велобагажник только в планах, обращайтесь к нам за консультацией. Если же велокрепление уже есть — можно докупить рамку под номер с дубликатом световых сигналов.





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