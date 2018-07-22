Вышел к машине, а ее нет. Что делать?

Угон? Эвакуация на штрафстоянку за нарушение ПДД? Или… Разбираем все возможные варианты и не спешим впадать в панику.

В подобной ситуации рано или поздно может оказаться каждый из нас. Представьте, выходите вы из торгового центра или кафе и не находите свою машину там, где оставили ее часом ранее. К горлу подступает ком, ноги становятся ватными, а мозг хаотично перебирает варианты дальнейших действий. Что делать? Кому звонить?

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Первым делом нужно успокоиться и временно отбросить самый страшный вариант. Да — ваш автомобиль могли угнать, но в большинстве случаев все куда прозаичнее. Осмотрите место парковки: если выяснится, что вы не заметили знак или разметку, запрещающие парковку, заняли место для инвалидов или припарковались на пешеходном переходе — искать автомобиль нужно на штрафстоянке.

Убедиться в том, что автомобиль действительно эвакуировали городские службы, можно несколькими способами: звонком в дежурную часть ГИБДД по номеру 112; в Москве звонком на горячую линию московского парковочного пространства по номеру 8 (495) 539-54-54 или 3210 (для бесплатных звонков с мобильного) или же путем отправки СМС с текстом «ЭВ госномер ТС» на номер 7377.

Чтобы избежать лишних неприятностей, выработайте привычку носить документы на машину с собой. Если бумаги остались в бардачке, вам придется приехать за ними на штрафстоянку, затем отправиться в отделение ГИБДД/МАДИ (оно может находиться на другом конце города) за протоколом о нарушении, и только после этого можно будет вернуться на стоянку и забрать автомобиль.

Стоимость эвакуации зависит от категории, к которой относится ТС, а также от мощности двигателя. Для владельца легковушки мощностью до 80 л.с. подобный «трансфер» обойдется в 3000 рублей, собственники негабаритной техники могут отдать 29 000 рублей. Впрочем, для тех, кто решил оплатить штраф и эвакуацию на месте, предусмотрена скидка в 25%. Если такой возможности нет, деньги можно внести в течение 60 дней, но в полном объеме.

А теперь давайте отмотаем немного назад и рассмотрим следующую ситуацию: вы осмотрели место парковки и абсолютно уверены, что правил не нарушали. Стоит ли сразу хвататься за сердце, звонить в страховую и ехать в органы, чтобы написать заявление об угоне? Не всегда.

Нередки случаи, когда ГИБДД/МАДИ переставляют законно припаркованные автомобили на соседние улицы. Обычно это происходит в центре города, когда расчищают парковку перед каким-нибудь ведомством, где должно пройти массовое мероприятие. Автомобиль могут передвинуть для проведения ремонтных работ. Накануне 9 мая машину моего друга увезли с Нового Арбата на набережную Тараса Шевченко из-за репетиции парада.

О законности такого метода можно спорить, но, как правило, владельцы, нашедшие свои автомобили на соседних улицах, испытывают эйфорию и спускают всё на тормозах. Убедиться, что вашу «ласточку» «перепарковали», можно по горячей линии Администратора московского парковочного пространства 8 (495) 539-54-54 или 3210 (для мобильных).

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И вот еще что: не соглашайтесь на предложения местных стервятников-таксистов, обещающих доставить вас к автомобилю. За поездку в пару километров они могут требовать несколько тысяч рублей. Впрочем, при наличии подходящего настроения их можно проучить. Мой приятель (тот, что с Арбата) доехал с таким таксистом до набережной Тараса Шевченко и со словами: «Ты чего мне рассказываешь, нет здесь моей машины?!» — оставил алчному водителю адекватные триста рублей.

Остается еще один вариант, который нужно проверить перед тем, как заявлять в полицию об угоне. Убедитесь, что автомобиль не мог взять кто-то из ваших родственников, располагающих вторым комплектом ключей. Это редкая ситуация, но она может оказаться реальной, если вы, к примеру, в ссоре с супругой или супругом. Или еще вариант: у вас циничные друзья со специфическим чувством юмора, способным «завернуть» исчезновение машины в «милую шутку».

И только если ни один из вышеперечисленных вариантов не оправдался, нужно вызывать полицию и писать заявление об угоне. Это крайне неприятная ситуация, но шансы найти автомобиль всегда есть. О том, как их увеличить, можно рассказывать довольно долго. Впрочем, это уже совсем другая история.