Раз ухаб, два ухаб, три...! Видео с очень неровной дороги

Заморозки в марте способны очень быстро изменить покрытие, превратив его в опасный участок.

Во время заморозков асфальт расширяется и сжимается, трескаясь и даже порой покрываясь волнами. Смена холодных ночей и жарких дней способна изменить покрытие за считаные часы. Если же в конце дня дорога была сырой, то образовавшийся за ночь лед буквально разрывает асфальт, превращая дорогу в минное поле или в американские горки, как показано в видеоролике.

Внезапно испортившееся покрытие дороги несет опасность, что прекрасно продемонстрировано на видео: автомобили подбрасываются в воздух, рискуя слететь с дороги. Похоже, водители не замечают волнистость асфальта. Пока не выезжают на опасный участок. Возможно, еще вчера на дороге ничего подобного не наблюдалось.

Слышно, как одни машины ударяются об асфальт, другие скребут по нему кромками бамперов, кто-то грохочет перевозимым грузом, а у снегоочистителя чуть не отрывается навесное оборудование. В конце ролика один пикап все же теряет часть груза.

В видео также интересна реакция водителей на внезапное препятствие. Некоторые ударяют по тормозам, другие проезжают участок на ровном газу, что более безопасно, а некоторые выезжают на полосу встречного движения, традиционно полагая, что там «трава зеленее», то есть более ровное покрытие.

Неровность на видео не из простых с точки зрения удержания автомобиля. Волны расположены на таком расстоянии, что только усиливают продольную раскачку машин. Трясясь же в салоне, очень сложно удержать руль в положении прямо, чтобы продольная раскачка не переросла в поперечную и автомобиль не перевернулся.

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Фото, видео: Youtube