Сегодня, в 13:35 Автомобили, штрафующие за парковку, теперь обрабатывают хлоркой Центр организации дорожного движения проводит санитарно-профилактические мероприятия перед каждым выездом в город.
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Машины ЦОДД служат в Москве мобильными комплексами фотовидеофиксации, кроме того, они находятся в штате дорожного патруля для оперативной помощи водителям и экстренным службам.
Ведомство сообщило, что в связи с коронавирусом проводит дополнительные санитарно-профилактические мероприятия перед выездом автомобилей в город.
Сотрудникам в начале смены в обязательном порядке измеряют температуру, при малейшем недомогании к работе их не допускают. Для снижения вероятности заражения со всеми работниками провели инструктаж по личной гигиене, в служебных помещениях развесили памятки о том, как вести себя, чтобы не заболеть.
Выезжающие в город автомобили ежедневно в начале и по окончании смены дезинфицируют хлорсодержащим раствором. Тщательно обрабатывают ручки дверей, поручни, пряжки ремней безопасности, приборную панель, рулевое колесо, ручку КП, подлокотники, подголовники и сиденья. Ежедневно на это расходуют 2,8 тыс. литров специального средства, антисептическую обработку проходят около 400 машин.
На сегодняшний день в мире 244 601 человек заражен вирусом COVID-19. 86 033 человека успешно справились с вызванным им заболеванием, 10 032 погибли. В Европе из-за коронавируса закрывают многие предприятия. Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
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