Холодный прием: популярные электромобили испытали в условиях минусовых температур

Носить маски здоровым людям не надо. Если рядом кашляют, риск заболеть низкий... — всегда правильно поговорить со специалистом. А то паника от COVID-19 начинает нервировать даже самых спокойных, правда?
Четвертый «Гранд Чероки» с агрегатной базой от Mercedes-Benz M не зря получил в народе название «Грандиозный». Автомобилисты переделали на свой лад английское слово grand — «великий», «огромный», да и габариты модели говорили сами за себя.
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