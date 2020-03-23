Холодный прием: популярные электромобили испытали в условиях минусовых температур

Только ли Tesla может претендовать на звание лучшего электромобиля планеты?

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Исследователи из Норвежской автомобильной федерации (NAF) подвергли климатическим испытаниям 20 электромобилей, продающихся в Норвегии. Поставив во главу угла тот факт, что электромобили страдают потерей эффективности в холодную погоду, устроители теста сравнивали реальный пробег автомобилей по морозу с замеренным в идеальных условиях по циклу WLTP, а также выяснили, насколько быстро батареи электромобилей могут зарядиться в реальных условиях в сравнении с «документальными» данными.

Тест проводился на дорогах общего пользования в условиях сильного снегопада и температур от —3 до —6 °С. По абсолютной дальности хода ожидаемым лидером была Tesla Model S, однако наиболее эффективным признан Hyundai Kona, растерявший на морозе всего 9% от заявленной дальности и преодолевший 405 км, опередив по этому показателю Tesla Model 3, осилившую всего 404 км. А худший по этому показателю — Opel Ampera, он же Chevrolet Bolt на рынке США, проехавший всего 297 км, что аж на 30% ниже паспортного пробега.

Opel Ampera поделил последнее место с Renault Zoe и по скорости зарядки после «холодного» теста, за полчаса закачав в свою батарею заряда лишь на 79 км пробега, в то время как заявленная цифра заряда за указанное время должна составлять 150 км, пишет Autoblog. Кроме того, чтобы зарядить Амперу с 2 до 80%, понадобилось 90 минут, а вот лидер по этому показателю Audi E-Tron 55 до указанного уровня зарядился всего за 27 минут.

Электромобиль Nissan Ariya еще не продается, но после 2021 года может попасть в Россию. Сейчас в РФ официально не представлена ни одна модель электромобиля.

Видео: Gustavo Henrique Ruffo, Youtube