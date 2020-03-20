Новый кроссовер Nissan: зарегистрировано название для России

У модели Ariya платформа с двумя электродвигателями, принципиально новый дизайн и функция дистанционной парковки.

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Японская компания Nissan зарегистрировала для российского использования наименование Ariya, об этом сообщается на сайте Федерального института промышленной собственности. Ariya — это глобальный электрический кроссовер недалёкого будущего, впервые показанный в виде концепта на Токийском автосалоне осенью 2019 года, и официальные источники указывали на то, что Ariya появится и в России.

Кроссовер будет базироваться на модульной платформе, которая ляжет в основу всех будущих электромобилей Nissan, включая новую генерацию модели Leaf. Силовая установка, состоящая из двух двигателей, умеет перераспределять крутящий момент между всеми четырьмя колёсами.

Автопилот Leaf самостоятельно ведёт машину внутри одной полосы движения, способен совершать перестроения и обгоны, а также помогает съезжать с магистралей и осуществлять дистанционную парковку. В США автомобиль должен попасть к дилерам в 2021 году.

Дата российского дебюта пока не называется, а ведь в РФ до конца 2021 года для электромобилей будут отменены ввозные пошлины.

Фото: Nissan