Мы стали больше ездить, но по другим маршрутам. Исследование

Количество людей на улицах столицы увеличилось, а центром жизни стали спальные районы.

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Рекламные агентства, занимающиеся наружной рекламой, отмечают рост аудитории на фоне пандемии, вызванной коронавирусом. В частности, об этом заявили в MAER GROUP.

Жители столицы не могут оставаться дома в преддверии частичного карантина, несмотря на рекомендации самоизоляции. Они активно перемещаются по городу на общественном транспорте и личных автомобилях.

Данная статистика была собрана при помощи wi-fi-снифферов, которыми оборудованы рекламоносители: они фиксируют МАС-адреса мобильных устройств, попадающих в зону видимости билборда. Как отчитались в MAER GROUP, 10 марта wi-fi-снифферы зафиксировали 522 000 уникальных и 1 955 000 неуникальных MAC-адресов, а уже через семь дней, 17 марта, их число увеличилось до 595 000 и 2 409 000 соответственно. Всего по Москве рост аудитории билбордов вырос на 5,8 млн человек, а 19 марта был установлен рекорд — более 10 млн контактов. В компании отметили, что тенденция увеличения трафика будет наблюдаться несколько недель минимум.

О состоянии трафика в столице отчитался и Департамент транспорта Москвы, специалисты которого отметили снижение числа личных автомобилей на дорогах на 11%. Но только в утренние часы. Вечерний трафик вырос — люди ездят по магазинам. Упал также спрос на такси и общественный транспорт, но не на каршеринг. Также отмечается, что активность населения сместилась из центра города на окраины, где расположены крупные торговые центры, в которых теперь закупаются не по выходным дням, как раньше, а вечерами по будням.

В других крупных городах мира наблюдается иная картина. Например, вот так выглядят сейчас улицы Нью-Йорка:

На российских дорогах скоро появится автономный дезинфектор.

Фото: Lilian Velet / Unsplash