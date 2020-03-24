Беспилотный автомобиль-дезинфектор улиц разработают в России

Создание такого устройства займет не много времени и не потребует значительных затрат, считает официальный представитель «Автонет» Ярослав Федосеев.

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Беспилотный автомобиль, оснащенный системой распыления для дезинфекции городского пространства, могут внедрить в России в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса, если потребуется. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель «Автонет» Ярослав Федосеев.

Автономное транспортное средство сможет двигаться по улице без людей и транспорта, равномерно обрабатывая антисептическим препаратом пространство вокруг себя. Причем создать такую машину можно будет уже в ближайшие месяцы. Видимо, собираются применить наработки Китая, где такие машины использовались в провинции Хубэй для противодействия коронавирусу. Причем наиболее эффективной оказалась обработка одновременно с машин и дронов, так как юркие автомобили могут проникнуть в места, недоступные дронам.

В России за дело готов взяться разработчик беспилотных автомобилей StarLine, хотя не исключено и участие Яндекса и МАДИ — любой компании, у которой есть наработки беспилотных автомобилей.

Важно, чтобы дезинфекция проходила на перекрытых улицах без машин и людей, тогда достаточно будет подготовить цифровую модель местности, и беспилотник сможет свободно передвигаться. Либо же можно дистанционно контролировать и управлять транспортным средством.

Тем временем автопроизводителей попросили помочь с выпуском медицинской продукции.



Фото: xa.com