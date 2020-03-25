Tesla удаляет автопилот со своих автомобилей без ведома владельцев

Вместе с автопилотом на некоторых машинах «стирается» режим Ludicrous Mode, при покупке автомобиля обходящийся в 20 000 долларов.

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Стало известно о новых случаях, когда программное обеспечение автомобилей Tesla обновлялось с потерей функций, за которые клиенты заплатили крупные суммы, сообщает Carscoops со ссылкой на издание Jalopnik, наблюдающее за развитием ситуации с четвёртого квартала прошлого года. Один из недавних случаев произошел в феврале 2020 года, когда у приобретённой подержанной Tesla Model S 2017 года выпуска при обновлении софта «стёрся» автопилот. Система, позиционировавшаяся как улучшенная и предоставляющая полностью автономное вождение, обошлась первоначальному владельцу в 8000 долларов, да и на вторичном рынке влияла на цену.

Выяснилось, что Tesla проводила аудит установленного на автомобилях ПО и в какой-то момент решила удалить продвинутый автопилот, не сообщая своим дилерам и клиентам. Клиент, купивший автомобиль, обратился в техподдержку, и представитель марки сообщил ему, что автопилот нуждался в обновлении, но версия на конкретном автомобиле является необновляемой и поэтому была удалена. И если клиент заинтересован, то можно начать процесс покупки новой аналогичной системы.

А новые казусы происходят уже с кроссовером Model X P90D, у которого автопилот удаляется заодно с режимом Ludicrous Mode, поднимающим отдачу силовой установки. Совокупная цена этих функций на новых автомобилях составляет около 25 000 долларов. Журналисты не раз пытались связаться с PR-службой компании, но ответа пока так и не получили. А на горячей линии марки отвечают, что функции автопилота и Ludicrous Mode привязаны к VIN-коду автомобилю и остаются с ним даже при продаже на вторичном рынке. Однако череды странных случаев это никак не объясняет.

В январе 2020 года Министерство транспорта США расследовало случаи самопроизвольного ускорения автомобилей Tesla.

Фото: Tesla