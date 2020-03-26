Топ-10 экологичных машин на российском рынке

Мода на экологию неизбежно коснулась и транспорта. Эксперты выбрали самые экологичные машины, которые можно купить прямо сейчас.

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Россиянам пора задуматься о выборе экологичных транспортных средств, ведь в правительстве давно обсуждается дорожная карта по введению в городах «чистых» зон с запретом въезда автомобилей ниже уровня Евро-3 или Евро-4. И тогда туда не смогут проехать Ford Focus первого поколения, старые Kia Rio и Hyundai Accent с моторами Евро-2...

Онлайн-агрегатор по покупке новых автомобилей Autospot.ru собрал топ-10 «эко-френдли» машин с бензиновыми и дизельными двигателями, которые можно купить в России прямо сейчас.

10. Smart Fortwo III Passion

Тип двигателя: бензиновый. Мощность: 90 л.с. Расход топлива (на 100 км): 4,5 — общий/5.6 — город/3,8 — трасса.

Динамичная и юркая машинка с повышенным уровнем комфорта и вспомогательными системами, разработанными экспертами Mercedes-Benz. Она может развивать скорость до 151 км/ч. Однако любителям минимализма нужно поторопиться с покупкой — после 2020 года немецкий бренд планирует выпускать только электромобили.

9. Mitsubishi Pajero Sport Invite

Тип двигателя: дизельный. Мощность: 181 л.с. Расход топлива: 7,4 — общий/8,7 — город/6,7 — трасса.

Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 11,4 секунды, отличается маневренностью движения, безопасной комплектацией и комфортным салоном. На моделях последнего поколения, по заверениям представителей Mitsubishi, установлены дизельные моторы, соответствующие всем нормам экологичности.





8. Volkswagen Caddy Trendline

Тип двигателя: дизельный. Мощность: 140 л.с. Расход топлива: 6,3 — общий/7,6, город/5,5 трасса.

Дизельный двигатель под капотом модели отличается большой экономичностью: четверти бака может хватить на путь за город туда-обратно без дополнительной заправки.

7. BMW X3 M40d

Тип двигателя: дизельный. Мощность: 326 л.с. Расход топлива: 6.5 — общий/7.4 — город/6.1 трасса.

Это одна из комплектаций BMW X3, двигатель которой соответствует экологическому стандарту Евро-6.

6. Skoda Kodiaq Style Plus

Тип двигателя: дизельный. Мощность: 150 л.с. Расход топлива: 5.6 — общий/6.7 — город/5.1 трасса.

Одна из самых популярных в России моделей с двигателем Евро-6.

5. Audi Q3

Тип двигателя: бензиновый. Мощность: 150 л.с. Расход топлива: 5.9 — общий/6.9 — город/5.3 — трасса

Стандартная переднеприводная версия оснащена бензиновым мотором по стандарту Евро-6, обеспечивающим отличную динамику при экономичном расходе топлива.





4. Land Rover Discovery Sport

Тип двигателя: дизельный. Мощность: 150 л.с. Расход топлива: 5.5 — общий/6.4 — город/5 — трасса.

Согласно программе AirIndex за 2019 год дизельный двигатель Land Rover является самым экологичным в Европе и соответствуют стандарту Евро-6.

3. Mercedes-Benz E-Class All-Terrain

Тип двигателя: дизельный. Мощность: 194 л.с. Расход топлива: 5.3 — общий/5.6 — город/5.1- трасса.

Этот автомобиль отлично вписывается в городскую среду и подходит для длинных путешествий, ведь дизельное топливо помимо небольшого расхода имеет и еще один важный плюс — в Европе литр стоит примерно на 30 евроцентов дешевле (около 20 рублей экономии на один литр). Экологично и выгодно.

2. Jaguar XE R-Dynamic S

Тип двигателя: дизельный. Мощность: 180 л.с. Расход топлива: 4,2 — общий/5,1- город/3,7 — трасса.

Компания Jaguar производит новые дизельные и бензиновые двигатели с минимальным выбросом CO 2 и повышенной топливной экономичностью.

1. Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid

Тип двигателя: гибридный. Мощность: 680 л.с. Расход топлива: 3.9 — общий/5.9 — город/5 трасса.

Модель ускоряется до 100 км/ч за 3,8 секунды и способна развивать максимальную скорость 295 км/ч. При этом впечатляющие динамические характеристики сочетаются с высоким уровнем экономичности: автомобиль может проезжать до 40 км с нулевым уровнем локальных вредных выбросов.

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