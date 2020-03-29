Freightliner Thomas 2001 года когда-то ежедневно возил детей, а после списания получил вторую жизнь.

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Старые школьные автобусы — прекрасная платформа для создания оригинальных и вместительных автодомов. Этот Freightliner Thomas не стал исключением, он по-прежнему востребован, только теперь перевозит одного человека — бывшего жителя Нью-Йорка Дэнни, который проектировал интерьер два года. А потом с помощью нескольких помощников буквально за пару месяцев оборудовал этот автодом, сделав пригодным для длительного проживания.

В отличие от многих других автодомов, тут не стояла цель экономить пространство: в жилой зоне — большой стол и длинный диван, который раскладывается в полноразмерную кровать.

Далее располагается просто гигантская (даже по меркам иных квартир!) кухня, где есть газовая плита, работающая на пропане, а также большая раковина и выдвижной холодильник. Между гостиной и кухней установлен большой стеллаж, который разделяет зоны. Обогревается автодом с помощью дровяной печи.

В задней части автобуса находится отделанная кедром большая ванная комната с душевой кабиной и туалетом. По соседству расположена спальня, в которой есть еще одна полноразмерная кровать, а по лестнице на стене можно забраться на крышу. Здесь находятся четыре солнечные панели, мощностью в общей сложности 1285 Вт., которые обеспечивают автодом электричеством.

В автобусе есть камера заднего вида (все-таки транспортное средство достаточно громоздкое) и несколько разъемов для зарядки мобильных устройств.

Под капотом — стандартный 5,9-литровый дизельный мотор Cummins.

На переоборудование школьного автобуса владелец потратил примерно 10 000 долларов. Однако вложил в него столько сил и любви, что никакими деньгами это не измерить, да и существует такой автодом в единственном экземпляре.

Как построить гигантский автодом — берем школьный автобус!.. Freightliner Thomas 2001 года когда-то ежедневно возил детей, а после списания получил вторую жизнь. Как построить гигантский автодом — берем школьный автобус!..

Несмотря на заслуженный возраст, в этом винтажном автодоме есть все, что необходимо для путешествий: раковина, плита и холодильник.



