ГИБДД: Скорость надо ограничивать разумно, а не как сейчас!

Во время проведения дорожных работ часто необоснованно занижают скоростной режим, а ГИБДД ничего с этим не может поделать, так как у нее только надзорные полномочия. Поэтому ведомство выступает за расширение своих функций.

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Ремонтируют, например, одну полосу, а знак ограничения в 40 км/ч применяют для всех полос. Это и другие необоснованные ограничения скорости на наших дорогах не редкость. И глава ГИБДД Михаил Черников в интервью «Российской газете» рассказал, что с этим ведомство будет разбираться, как только у него появятся полномочия по согласованию схем и проектов организации дорожного движения.

«Зачем на всех 5 полосах снижать скорость? Достаточно ее снизить на одной полосе (Ред.: где идет ремонт), а не на всем сечении дороги. А здесь стоит комплекс фотовидеофиксации, который считывает номера и штампует штрафы», — полагает он.



Глава ведомства отметил, что сейчас выбор скоростного режима устанавливают местные власти, которые являются владельцами дорог. ГИБДД может применить меры, только если знак не соответствует ГОСТу или установлен неправильно, например, его не видно за столбом или деревьями. А по идее, инспекторы должны наводить порядок и при бессмысленных снижениях скоростного режима. Часто у ведомства нет полномочий и ликвидировать ловушки для водителей, а порой и переорганизовывать опасные места, на которых регулярно случаются аварии.

Чиновники, которые сейчас занимаются организаций дорожного движения, полагают, что чем больше знаков, тем лучше, а это в корне неверно. По словам Черникова, если грамотно организовать траекторию движения, то и знаки будут не нужны. Например, круговая развязка позволяет решить сразу несколько задач — это и пересечение перекрестка, и снижение скоростного режима, и повышение безопасности пешеходов.

Если с умом все организовать, то даже при проведении дорожных работ можно обойтись без существенного ограничения скорости. Вводить ограничение на участках ремонта дорог нужно временно и в исключительных случаях, а применять его нужно тогда, когда все инженерные меры исчерпаны. Причем любое ограничение должно быть разъяснено гражданам.

Михаил Черников призвал водителей быть социально активными и, если они замечают неправильные знаки или искусственное занижение скорости, сообщать об этом в Госавтоинспекцию, чтобы ведомство могло оперативно реагировать.

В целом же, когда Госавтоинспекция начнет оценивать схемы организации дорожного движения, то бессмысленных ограничений скорости не будет. Работы у инспекторов прибавится, но и дороги станут безопаснее.

Уже в этом году на крышах автомобилей ДПС появятся видеокамеры, встроенные в балку-маяк.



Фото: Владимир Гердо/ТАСС