Новые знаки и разметка вступили в силу

Пока нововведения носят рекомендательный характер.

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С 1 апреля 2020 года на российских дорогах начнут появляться новые знаки. Это «Участок перекрестка», «Движение автобусов запрещено», «Заправка для электромобилей», «Стоянка для автомобилей дипмиссий» и ряда других. Новые стандарты также содержат ряд уточнений, пишет «Коммерсантъ». Например, о том, что конец желтой разметки не означает конец зоны запрета парковки.

Все нововведения прописаны в ГОСТ Р 52289–2019, содержащем правила применения знаков, разметки и светофоров, и в ГОСТ Р 52290–2004, определяющем требования к знакам. Пока описанные в ГОСТах требования не содержатся в ПДД и КоАП, поэтому носят рекомендательный характер. Но как только ссылки на них появятся в официальных документах, они станут обязательными.

Знак «Участок перекрестка» запрещает выезжать на перекресток с разметкой «вафильница», если за ним образовался затор. Знак «Движение автобусов запрещено» распространяется на все автобусы, кроме маршрутных и школьных. Знак «Велосипедная зона» дает велосипедистам преимущество как перед пешеходами, так и перед автомобилями. Также появились таблички с указанием экологического класса, которыми будут оснащаться некоторые знаки. Например, запрещающие движение. Таблички «Вид транспортного средства» и «Кроме вида транспортного средства» будут сопровождать знаки парковки и ее запрета. Подобную функцию несет и табличка «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса».

В ГОСТ также появился запрет на размещение дорожных знаков на прямоугольных щитах желтого цвета, которые не позволяют распознавать их по форме, если изображение забрызгано грязью или залеплено снегом.

Табличка «Фотовидеофиксация» теперь может устанавливаться не только перед стационарными комплексами, но и перед мобильными: в населенных пунктах — за 100 метров до комплекса, на трассе — за 300 метров до него. Но это пока не требование, а рекомендация.

На крышах патрульных автомобилей ДПС появятся камеры фиксации нарушений.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»