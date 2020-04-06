Mazda обойдет запрет на бензиновые двигатели

Во многих странах в ближайшие десятилетия будет введен запрет на двигатели внутреннего сгорания, но у Мазды есть план.

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Двигатели внутреннего сгорания доживают последние годы, но Mazda не собирается отказываться от них и ведет ряд исследований, касающихся биотоплива.

Биотопливо на основе водорослей сделает выхлопы двигателей внутреннего сгорания углерод-нейтральными. Как объяснили в компании, при сжигании биотоплива из водорослей выделяется только углекислый газ, который впоследствии забирается из атмосферы этими же водорослями, пока они растут.

Это не единственное преимущество нового типа биотоплива. Сырье для него можно выращивать на непригодных для сельского хозяйства землях, не тратя на это ценную пресную воду, используя только соли и сточные воды. Биотопливо на основе водорослей является биоразлагаемым и менее вредным для окружающей среды в случае разлива.

Топливо все еще нуждается в доработке, как и процессы выращивания сырья для него и производства. В итоге топливо должно стать выгодным с точки зрения коммерции.

Исследования ведутся генетиками Университета Хиросимы и физиологии растений Токийского технологического института.

В заявлении Mazda говорится, что внедрение биотоплива позволит продолжить использование двигателей внутреннего сгорания примерно на 95 процентах автомобилей к 2030 году.

Вы удивитесь, узнав, с какого транспортного средства началась история Мазды.

Фото: Mazda