Короткий тест по автоистории: что было первой моделью Mazda?

Имя первой модели компании одолжил ее президент Жужиро Мацуда, чья фамилия на английский манер произносилась и писалась как Mazda.

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Мазде в этом году исполняется 100 лет, и в течение века компания выпускала не только автомобили, но и мотоциклы, а также мотороллеры.

Если бы не мотоциклы, автомобильная компания Mazda в том виде, в котором мы ее знаем сегодня, могло не существовать. Первым продуктом компании стал Mazda-Go, это крошечный трехколесный мотороллер, выпускавшийся с октября 1931 года. Первоначально компания, которая впоследствии стала Маздой, называлась Toyo Cork Kogyo и с 1920 года находилась в Хиросиме. В 1927 году она была переименована в Toyo Kogyo.

Под названием Toyo Kogyo компания и начала выпускать двухтактный мотороллер с объемом мотора 250 «кубиков». Говорят, он был очень быстр и стоил недорого, притом что являлся весьма практичным транспортным средством с вместительным багажником.

Имя мотороллеру одолжил президент компании Жужиро Мацуда, чья фамилия на английский манер произносилась и писалась как Mazda. То есть первой Маздой был трехколесный практичный мотороллер.

В первый год было продано 66 мотороллеров. Сегодня такие объемы реализации кажутся смешными, но в то время это было весьма многообещающее начало. Mazda-Go быстро приобрел популярность в Японии и продавался через дилерскую сеть Mitsubishi Corporation до 1936 года. С 1932 года мотороллер начал экспортироваться в Китай.

В 1936 году Mazda совершила внедорожный пробег, чтобы продемонстрировать надежность мотороллера. Путь из Кагосимы в Токио занял 25 дней, за которые было преодолено более 2700 километров.

Трехколесные мотороллеры оказались более практичными транспортными средствами, чем обычные мотоциклы, потому что не только могли перевозить грузы, но и находились в льготной категории при налогообложении, если сравнивать их с автомобилями.

То есть сначала у компании Mazda появился мотороллер, затем мотоцикл и уж потом — автомобиль.

В скором времени в России в продаже появится новый кроссовер Mazda.

Фото: Mazda