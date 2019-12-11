Mazda везет в Россию новый кроссовер

Компания Mazda приняла решение продавать в нашей стране новый кроссовер CX-30. Необходимые документы уже получены.

Материалы по теме Mazda 3 обошла конкурентов: ее признали самым женским автомобилем

Mazda получила Одобрение типа транспортного средства на новый кроссовер СХ-30, которое дает разрешение на продажу автомобиля в России.

Новинка построена на базе нового поколения Mazda 3, которое недавно появилось в продаже в России. Таким образом, модельный ряд компании в нашей стране, который сегодня состоит из четырех машин (Mazda 3 в кузовах седан и хэтчбек, седан Mazda 6 и кроссоверов СХ-5, СХ-9), расширится до пяти автомобилей.

Согласно информации, указанной в Одобрении типа транспортного средства, Mazda CX—30 будет поставляться в Россию из Японии с единственным двигателем. Это атмосферный Skyactiv-G объемом 2 литра и мощностью 150 л.с. (213 Нм). Этим же мотором оснащаются модели Mazda 3, Mazda 6 и кроссовер СХ-5.

Предлагаться новый кроссовер будет в трех версиях. Самой доступной станет переднеприводный вариант автомобиля с механической коробкой. Немного дороже будет продаваться версия с 6-ступенчатым автоматом, которая, скорее всего, станет самой продаваемой. В топе автомобиль получит систему полного привода, которая будет оснащаться только автоматом.

Среди систем и опций в Одобрении типа транспортного средства указаны 16- и 18-дюймовые колеса, система камер кругового обзора, люк в крыше, кожаный салон и электропривод двери багажника.

Стоимость нового кроссовера пока не озвучена, но цена модели, каким-то образом, должна вписаться в промежуток между стоимостью Mazda 3 (от 1 490 000 рублей) и Mazda CX—5 (от 1 595 000 рублей).

Дилеры Mazda должны получить автомобили CX—30 до конца февраля.

Mazda CX-30 оказалась самым безопасным автомобилем этого года.

Фото: Mazda