В связи с возможным переносом традиционной акции «Бессмертный полк» поступило предложение временно заменить ее.

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С предложением закрепить портреты участников Великой Отечественной войны на стеклах машин обратился к автомобилистам сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов. Он одобрительно высказался о традиции размещать на стеклах наклейки «Спасибо деду за Победу!», но усмотрел в ней недостаток.

«Вроде бы и придраться не к чему, но меня всегда смущает одно: какому деду говорим спасибо? Почему он безымянный? Само собой напрашивается: изнутри салона автомобиля на заднее стекло рядом с наклейкой прикрепить фотографию конкретного деда, с указанием его фамилии, имени и отчества», — цитирует ТАСС сопредседателя.

Предложение не предусматривает организованного движения автомобилей колоннами, подобно шествию людей в «Бессмертном полку», да и в целом не рассматривается как его альтернатива, но в этом году может стать временной заменой, а впоследствии — логичным дополнением, считают в организации. В 2020 году акцию «Бессмертный полк» в связи со сложной эпидемиологической обстановкой могут перенести на 24 июня (75-летие Парада Победы) или на 2 сентября — день окончания Второй мировой войны.

Тем временем 34 автомобильных бренда организовали в России собственную акцию под названием «Паркуюсь дома».

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС