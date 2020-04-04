Паркуюсь дома! Флешмоб автопроизводителей в России
Неслыханное дело: чтобы противостоять эпидемии, объединяются даже конкуренты!
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В 12 часов все бренды-участники, а это автомобильные компании, присутствующие на российском авторынке, выложили на своих страничках в Instagram одинаковые посты:
«Сегодня конкуренты объединились. Чтобы победить. Вместе. Станьте частью этой борьбы — останьтесь дома. Вдохновите других — сделайте фото ключей своего автомобиля и выложите с хэштегом #stayhome #паркуюсьдома».
К посту на своем аккаунте в каждый производитель прикрепил фотографию с надписями и хэштегами «Объединились. Чтобы победить. #stayhome #паркуюсь дома». Все фото одинаковые, различие только в цветах.
В акции приняли участие 34 бренда, присутствующие в России. Вот они: Lada, УАЗ, Suzuki, Renault, VW, Skoda, Audi, Hyundai, Kia, Nissan, Datsun, Peugeot, Citroën, Chevrolet, Opel, Ford, Mitsubishi, lexus, Infiniti, Land Rover, Fiat Professional, Haval, Geely, Volvo, Subaru, Mercedes, BMW, MINI, Jeep, Cadillac, Genesis, Porsche, Lamborghini, Jaguar.
Мы все такие разные, но перед лицом опасности стараемся объединиться и поддержать друг друга. Разумеется, при этом, как и предписано специалистами, «держим дистанцию» и «остаемся дома».
- Известно, что с сегодняшнего дня свою работу должен возобновить АВТОВАЗ, а с понедельника — КАМАЗ.
Фото: Instagram
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