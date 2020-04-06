Сегодня, в 15:23 В гипермаркеты на авто — можно. Губернатор объяснил Между Москвой и Подмосковьем заборов не будет.
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Личным транспортом разрешено пользоваться для поездок не только в близлежащие магазины, среди которых многие не имеют всего необходимого людям ассортимента товаров, но и в гипермаркеты, находящиеся на значительном удалении.
Кроме того, пользоваться личным транспортом можно для поездок на работу и для обращения за медицинской помощью в случае угрозы жизни и здоровью. Все это изложено в
постановлении губернатора Московской области от 12.03.2020№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области».
При этом губернатор не собирается закрывать регион и, в частности, жители столицы могут выезжать в Подмосковье — блокировать дороги никто не собирается.
«Мы ведем максимально согласованную, единую политику. Москва и Подмосковье — единое столичное пространство. Здесь никто заборов городить не будет», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.
К сегодняшнему дню, то есть к 6 апреля 2020 года, власти Московской области собирались разработать систему выдачи электронных пропусков для выхода жителей на улицу в период самоизоляции, собираются данные тех граждан, кто должен ходить на работу. Запуск платформы состоится в случае необходимости, а выдача разрешений покидать дома не будет отличаться особой строгостью, пообещал губернатор.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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