Между Москвой и Подмосковьем заборов не будет.

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Личным транспортом разрешено пользоваться для поездок не только в близлежащие магазины, среди которых многие не имеют всего необходимого людям ассортимента товаров, но и в гипермаркеты, находящиеся на значительном удалении.

Кроме того, пользоваться личным транспортом можно для поездок на работу и для обращения за медицинской помощью в случае угрозы жизни и здоровью. Все это изложено в постановлении губернатора Московской области от 12.03.2020№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области».

При этом губернатор не собирается закрывать регион и, в частности, жители столицы могут выезжать в Подмосковье — блокировать дороги никто не собирается.

«Мы ведем максимально согласованную, единую политику. Москва и Подмосковье — единое столичное пространство. Здесь никто заборов городить не будет», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

К сегодняшнему дню, то есть к 6 апреля 2020 года, власти Московской области собирались разработать систему выдачи электронных пропусков для выхода жителей на улицу в период самоизоляции, собираются данные тех граждан, кто должен ходить на работу. Запуск платформы состоится в случае необходимости, а выдача разрешений покидать дома не будет отличаться особой строгостью, пообещал губернатор.

Ранее разъяснения о перемещении по Москве во время самоизоляции дал мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС