Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом объяснил ситуацию с ограничением передвижений по столице на личных автомобилях и такси.

Материалы по теме В Челябинской области запретили въезд автомобилям других регионов

Сотрудники правоохранительных органов могут останавливать личные автомобили и такси, чтобы выяснить у водителей и пассажиров цель поездки. Об этом предупредил оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале.

«Куда можно ездить на своей машине или такси? В случае серьезной необходимости можно поехать в другой район. При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки», — говорится в сообщении.

Во время поездок и водители, и пассажиры должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. При этом не объясняется, в каком случае людям будут выписываться штрафы за нарушения режима самоизоляции. Напомним, что разрешенные цели поездок были опубликованы ранее в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

Начиная с 30 марта 2020 года, москвичам разрешается передвигаться на автомобиле в случае обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если компания входит в список фирм, продолжающих деятельность (магазины, аптеки, ветклиники и т.д.). Покупки следует совершать в ближайших магазинах. Это же требование касается и походов в аптеки.

За нарушения описанных условий теперь предусматриваются штрафы — соответствующий закон был подписан мэром Москвы. За необоснованные поездки москвичей будут штрафовать на 5 тысяч рублей, а за пешие прогулки — на 4 тысячи рублей. Режим спецпропусков в столице пока не введен.

Напомним, что во вчерашнем обращении президент России Владимир Путин предоставил региональным властям самим решать, какие меры следует принимать для предотвращения распространения эпидемии с учетом местных особенностей.

Вчера из-за эпидемии коронавируса был закрыт проезд по Крымскому мосту.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС