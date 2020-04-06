В Индии полиция арестовала 6852 транспортных средства за день. У нас будет так же?

Чтобы противостоять распространению коронавируса, весь транспорт был запрещен к использованию до 14 апреля.

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Полиция индийского штата Карнатака полностью запретила использование личного транспорта на период 21-дневной общенациональной блокады, введенной в Индии для сдерживания распространения COVID-19. Первого апреля глава полиции штата написал в своем твиттере: «Это не первоапрельская шутка. Двух- и четырехколесный транспорт запрещен к использованию до 14 апреля. Мы конфискуем ваш автомобиль, если вы будете игнорировать правила блокады».

За первый же день действия запрета полиция изъяла 6852 транспортных средства, большинство из них составили широко распространенные в Индии мотоциклы и скутеры, пишет издание Autocar India. Вся мото- и автотехника будет возвращена владельцам после снятия национальной блокады, 14 апреля.

Сейчас по Индии на транспорте могут передвигаться только медики, оказывающие неотложную помощь, и представители компаний, доставляющих товары первой необходимости. В штате Карнатака проживает более 61 миллиона жителей, порядка 10 миллионов живут в Бангалоре, столице штата.

Это сравнимо с населением Москвы, но в российской столице личным транспортом пользоваться пока разрешено — с соблюдением определенных правил.

Фото: Zuma/TASS