Возобновились ремонты дорог. Начали с подъездных к больницам

Несмотря на объявленные президентом нерабочие дни, ремонт дорог в России продолжается, так как, согласно списку Минтруда, организации в сфере дорожного хозяйства отнесены к непрерывно действующим.

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Темпы строительства и ремонта дорог в условиях принятых мер по борьбе с распространением коронавируса сохраняются. Подрядчики, соблюдая меры предосторожности, исполняют свои обязанности в полном объеме, об этом было сказано на видеосовещании главы Росавтодора Андрея Костюка с начальниками федеральных казенных учреждений.

Идет ремонт дорог и тротуаров, обустраивают пешеходные переходы, устанавливают светофоры и барьерные ограждения, наносят разметку.

В первую очередь субъекты ремонтируют дороги, ведущие к социально значимым объектам, а сейчас это, в основном, больницы, поликлиники, медицинские центры. Согласно нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предстоит привести в нормативное стояние более 800 дорог, ведущих к медучреждениям. От скорости доставки пациентов напрямую зависят их жизни, поэтому требуется обеспечить комфортный, безопасный, а главное быстрый подъезд к лечебным учреждениям.

По регионам, где требуется больше всего ремонта: в Крыму приведут к норме 38 дорог, ведущих к медучреждениям, в Новосибирской области — 27, в Свердловской области — 24, в Ставропольском крае и Нижегородской области — по 23, в Самарской — 22, в Хабаровском крае и Костромской области — по 21, в Республике Северная Осетия — Алания — 20.

Дорожно-строительный сезон 2020 года в регионах стартовал досрочно благодаря аномально теплой погоде и своевременному проведению аукционов по выбору подрядных организаций.

Те регионы, которые срывают планы ремонта дорог на федеральные деньги, будут лишены дополнительного финансирования. Поэтому выделенные из бюджета деньги требуется освоить в срок.



Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС