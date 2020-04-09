Потратили 3 млн евро, продают за 2: Mercedes 1975 года идет со скидкой

На реставрацию и доработку ушло семь лет.

Материалы по теме Продается Dodge легендарного генерала Второй мировой

Подразделение классических автомобилей Mercedes-Benz получило необычный заказ на переоборудование автомобиля в 2007 году. Ценитель машин из Германии решил превратить Mercedes-Benz 600, выпущенный в 1975 году, в Maybach начала XXI века. Денег на это заказчик не пожалел. Подразделение взялось за работу и обратилось за помощью к инженерам Daimler.

Представленный в 1963 году лимузин 600 (W100) считался одним из самых роскошных автомобилей в мире до самого своего выхода на пенсию в 1981 году. Модели Maybach 57 и 62 стали его преемниками.

Переделка началась с салона. Оригинальные сиденья заменили на обновленные с подогревом и вентиляцией. Были установлены, в том числе, климат-контроль, передние и задние видеокамеры, Bluetooth, холодильник, мини-бар и DVD-плеер, а также ряд других систем, включая навигационную систему и круиз-контроль. Рулевое колесо осталось прежним, но рулевая колонка теперь может регулироваться. В крыше появился классический панорамный люк Maybach.

Заказчик хотел, чтобы его Mercedes-Benz 600 остался винтажным транспортным средством, поэтому о доработках двигателя и ходовой части не могло быть и речи. Автомобиль оснащен 6,3-литровым атмосферным двигателем V8, который передает все 250 лошадиных сил на задние колеса через 4-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Реставрация и доработки растянулись на 7 лет и стоили заказчику 3 миллиона евро (около 240 млн рублей). Где находился автомобиль начиная с 2014 года, остается загадкой, но ездили на нем нечасто — на одометре всего 1110 километров. Теперь лимузин находится в Голландии и выставлен на продажу дилером экзотических автомобилей Auto Leitner, который оценил его в 2,1 миллиона евро (примерно 170 млн рублей).

Вместе с автомобилем покупатель получит книгу и DVD, подробно описывающие процесс восстановления и доработки.

Отметим, что за 18 лет производства было выпущено приблизительно 2600 экземпляров Mercedes-Benz 600 (W100). Их любили диктаторы, главы государств и знаменитости: Тито, Хуссейн, Зедонг, Ким, Эскобар, Брежнев, Хефнер, Клэптон и Пресли. Один из автомобилей даже появился в гараже Папы Римского в 1965 году.

Потратили 3 млн евро, продают за 2: Mercedes 1975 года идет со скидкой На реставрацию и доработку ушло семь лет. Потратили 3 млн евро, продают за 2: Mercedes 1975 года идет со скидкой

Реставрация BMW, в котором застрелили известного рэпера Тупака, привела к тому, что машина стала никому не нужна — в ней больше нет тех роковых дырок от пуль.

Фото: Auto Leitner