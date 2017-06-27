Celebrity Cars продолжает безуспешные попытки продать автомобиль, в котором был убит рэпер Тупак, — стоимость машины изменилась.

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BMW 750iL 1996 года выпуска, в котором застрелили Тупака, все еще находится в продаже, а его стоимость, в отсутствие желающих купить данный автомобиль, растет. В 2020 году цена на BMW подскочила с 1,5 млн до 1, 75 млн долларов.

Дилерский центр Celebrity Cars не может продать автомобиль с 2017 года, несмотря на активную рекламу. Примечательно, что до того как попасть к нынешнему владельцу, BMW постоянно перепродавался, как историческая ценность. Что же случилось с автомобилем, что его больше никто не хочет брать?

Дело в том, что кто-то зачем-то решил восстановить автомобиль, заменив пробитые пулями двери и лобовое стекло. В результате автомобиль перестал представлять собой хоть какую-то ценность — BMW как BMW. Более того, фанатам убитого рэпера это совершенно не понравилось, а кто, кроме них, желал бы приобрести себе печально известный автомобиль? Поэтому сложно не согласиться, что реставрация не принесла никакой пользы.

BMW 750iL выставлен в салоне Celebrity Cars в Лас-Вегасе (США) и «находится в отличном состоянии», то есть без пулевых отверстий, которые отличали его от тысяч других черных BMW 750iL. Цена автомобиля в течение 2,5 лет составляла 1,5 млн долларов (92 млн рулей). Теперь за автомобиль по непонятным причинам хотят 1,75 млн долларов (более 107 млн рублей).

Ценообразование наряду с порчей экспоната совершенно непонятны. Для сравнения, Hummer H1, который принадлежал покойному Тупаку, был продан на аукционе в 2017 году всего за 205 531 доллар (12,65 млн рублей).

BMW застреленного Тупака никак не продадут — все дело в дырках Celebrity Cars продолжает безуспешные попытки продать автомобиль, в котором был убит рэпер Тупак, — стоимость машины изменилась. BMW застреленного Тупака никак не продадут — все дело в дырках

С молотка был продан интересный пикап, восстановленный по заказу Брюса Уиллиса.

Фото: Celebrity Cars