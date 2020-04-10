Вслед за Маздой и Фольксвагеном в компании заявили, что синтетическое топливо может стать альтернативой электромобилям.

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Пока большинство автомобильных компаний активно занимаются разработкой электромобилей, все чаще отмечается, что у них в нынешнем состоянии нет будущего. Тем временем затраты на их разработку колоссальны, а стоимость слишком высока, чтобы появился класс бюджетных электромобилей. Разве что это будут двухместные повозки, наподобие российской Zetta.

Противиться электромобилям заставляют и низкие цены на топливо. Причем именно покупатели не видят смысла покупать дорогие электрокары в нынешней ситуации и при столь низких ценах на нефть.

Стоимость ископаемого топлива может подняться, но оно по-прежнему, сгорая в моторах, будет загрязнять атмосферу, а аккумуляторы вряд ли подешевеют из-за дорогих составляющих. В результате автопроизводители один за другим стали искать третий путь развития — переход на синтетическое топливо. Об этом, вслед за Маздой и Фольксвагеном, заявили в компании McLaren.

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В интервью Autocar директор McLaren Дженс Людманн заявил, что его компания занимается разработкой автомобиля, работающего на синтетическом топливе. Людманн полагает, что оно может стать жизнеспособной альтернативой электричеству, особенно если учитывать вредность производства аккумуляторов и их утилизации. Однако он не собирается «сдерживать технологию батарей». Вместо этого он предлагает рассмотреть возможные альтернативы.

Синтетическое топливо, получаемое из растений, при сгорании не выделяет в окружающую среду токсичные вещества, а выбрасываемый углекислый газ будет поглощаться плантациями растений для производства топлива, что создаст естественный круговорот СО 2 в природе.

В Германии инженеры предлагают питать электродвигатели энергией от двигателей внутреннего сгорания. Круг замкнулся.

Фото: McLaren