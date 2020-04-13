Придуман невероятный способ увеличить пробег электромобилей

Компания Blink Charging разработала портативное зарядное устройство на бензине.

Материалы по теме Холодный прием: популярные электромобили испытали в условиях минусовых температур

Blink Charging является одним из лидеров в области зарядки электромобилей. Чтобы увеличить мобильность таких машин, компания представила портативное зарядное устройство на случай, если у электромобиля кончился заряд, а рядом нет источников электроэнергии. Ирония заключается в том, что зарядная станция работает на бензине.

Продажи электромобилей буксуют из-за небольшого запаса хода на одной зарядке и дефицита зарядных станций на улицах городов и на трассах. В последние годы эффективность аккумуляторов электромобилей значительно возросла, но запас хода все еще мал. Что произойдет, если аккумулятор разрядится посреди пути? Blink считает, что нашел решение проблемы — бензиновый генератор.

В компании не указывают размеры зарядного устройства, но оно автономно и совместимо со всеми электромобилями, независимо от производителя, обеспечивая заряд до 9,6 кВт/ч.

Blink полагает, что зарядное устройство идеально подойдет для компаний, оказывающих помощь на дорогах, и для личного использования. По некоторой информации, стоимость зарядного устройства Blink составит 6500 долларов (почти полмиллиона рублей).

Гораздо больший вред экологии, оказывается, наносят шины, а не выхлопные газы.

Фото: Blink, John Cameron / Unsplash