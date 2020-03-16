Британские ученые: вред от шин в тысячу раз хуже выхлопных газов!

Частицы, получаемые от стирания шин, а также от тормозных колодок — это растущая экологическая проблема, утверждают специалисты.

За один километр пути шины выделяют 5,8 грамма вредных элементов, что более чем в тысячу раз превышает выбросы от двигателя внутреннего сгорания, соответствующего шестому классу экологичности, утверждают специалисты компании Emissions Analytics. Выбросы от среднего современного двигателя составляют около 4,5 миллиграмма твердых частиц на километр.

Микропыль от стирания от шин, а также от тормозов — серьезная экологическая проблема, которая усугубляется популярностью больших и тяжелых транспортных средств, таких как внедорожники, и растущим спросом на электрокары, которые тяжелее стандартных автомобилей из-за их аккумуляторов.

Еще хуже то, что загрязнение, получаемое в результате износа автомобильных шин и других автокомпонентов, никак не регулируется, в отличие от выхлопных газов, нормы для которых быстро ужесточаются благодаря давлению, которое на автопроизводителей оказывают экологи. При этом не существует законодательства, ограничивающего или сокращающего «выбросы без выхлопных газов» (NEE), но эти выбросы не менее вредны для экологии и также негативно влияют на качество воздуха.

Новые автомобили теперь выделяют сравнительно мало твердых частиц, но озабоченность по поводу «выбросов без выхлопных газов» продолжает расти. NEE — это то, что выделяется в воздух из-за износа тормозов, шин, дорожного покрытия, а также смеси этого «букета» с дорожной пылью.

Группа экспертов правительства Великобритании, изучивших качество воздуха, рекомендовала, чтобы NEE признавались источником концентраций взвешенных частиц в воздухе даже для транспортных средств с нулевым выбросом выхлопных газов, таких как электромобили.

Чтобы понять масштаб проблемы, Emissions Analytics — ведущий независимый специалист по глобальному тестированию и данным для научного измерения реальных разрешений — провел несколько тестирований. Оказалось, что 5,8 грамма на километр частиц — это выбросы при качественных шинах и достаточном давлении воздуха в них. Но если если на транспортном средстве были недостаточно накаченные шины или дорожное покрытие было более грубым, что привело к более интенсивному истиранию покрышек или использованные шины были из бюджетного диапазона — показатели «вредности» увеличиваются.

Ричард Лофтхаус, старший научный сотрудник Emissions Analytics, отмечает, что пришло время регламентировать не только то, что выходит из выхлопной трубы автомобиля, но и загрязнения, получаемые в результате износа шин и тормозов. Регулирующие правила устарели, все еще по старинке озабоченны выбросами выхлопных газов, отмечает специалист.

В краткосрочной перспективе, установка шин более высокого качества и их оптимальная накачка — способы сократить эти выбросы. Однако в перспективе автомобильной промышленности придется искать способы снижения веса автомобиля.

Приведенные исследователями данные вызывают определенные сомнения (вряд ли шины изнашиваются столь быстро и сильно), хотя вред, наносимый шинами и колодками, действительно мало изучен, и видимо, экологам предстоит этим заняться.

Впрочем, исполнительный директор британского Союза производителей и продавцов автомобилей (SMMT) Майк Хоуз назвал исследование Emissions Analytics сенсационным и безответственным.

«Выбросы от тормозов, шин и дорожных покрытий, критичных для экологии, очень трудно измерить, и эта проблема уже серьезно воспринимается сектором, правительствами и глобальной группой ООН, которые работают вместе, чтобы лучше понять и согласовать, как их тестировать по-научному. Кроме того, нет никаких доказательств того, что электромобили имеют склонность выбрасывать больше невыхлопных частиц, чем любые другие — фактически, их системы рекуперативного торможения означают, что износ значительно снижается», — полагает он.

Недавно, Европейская комиссия объявила, что с 2021 года шины должны быть более четко маркированы, чтобы потребители могли легко выбирать энергосберегающие модели.

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