Toyota Harrier: новое поколение и новые моторы

До сих пор эта модель предназначалась для японского рынка. Так и осталось.

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Дебют нового поколения среднеразмерного кроссовера для рынка Японии назначен на июнь. В компании заявляют, что автомобиль продолжает следовать традициям, заданным в первом поколении, то есть смешивать классы. Это в свое время привело к появлению понятия Urban SUV («городской внедорожник»). Как минимум, выглядит машина оригинально, хотя стилистически отчасти и повторяет черты предыдущего, третьего поколения.

В основе же — новая модульная платформа TNGA (GA-K), при разработке которой стремились снизить центр тяжести и задать высокую жесткость. Подвеска — MacPherson спереди и двойные поперечные рычаги сзади. Один из «электронных помощников» — Active Cornering Assist (ACA) в тормозной системе, имитирующий работу блокировки дифференциала в быстрых поворотах. Кроме того, в Toyota Harrier применена система распознавания пешеходов и велосипедистов.

В линейке силовых агрегатов заявлена пара новых бензиновых моторов серии Dynamic Force Engine: 2-литровый (171 л.с.) и 2,5-литровый (178 л.с). Столь небольшая разница в мощностях объясняется тем, что «младший» работает в составе гибридной установки THS II, и часть отдачи обеспечивает электродвигатель, способный через редуктор передавать вращение на заднюю ось. «Старший» двигатель работает в паре с вариатором, и тут тоже возможен полный привод, но реализованный по более традиционной схеме. Однако с обоими двигателями будут предложены и более доступные переднеприводные версии.

Габариты автомобиля — 4740 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1660 мм в высоту при колесной базе 2690 мм и почти внедорожном клиренсе 195 мм. В интерьере обещается экокожа, панорамная крыша, мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым TFT-дисплеем, а также цифровое внутреннее зеркало с дисплеем вместо стекла и функцией видеорегистратора с парой камер спереди и сзади.

Перспективы в России? Традиционно Harrier — модель для японского рынка, но на основе первого и второго поколений были созданы Lexus RX, обретшие популярность в РФ. Впрочем, третье поколение Harrier, появившееся в 2013-м, таких родственных связей с Lexus уже не имело и ни в каком виде на российском рынке не оказалось.

Внедорожник Toyota Fortuner тоже ожидает обновление, но пока лишь для Таиланда и Индии.