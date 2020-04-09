Обновленная Toyota Fortuner: шпионские фото

Внедорожник, претерпевший небольшой фейслифтинг, представят, скорее всего, в мае. Но не у нас.

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Обновленный Toyota Fortuner заметили в Таиланде. Как и ожидалось, внешние изменения у рамного SUV незначительные — фары слегка заострились, а верхняя решетка радиатора стала немного уже, что придает автомобилю чуть более хищный вид. В салоне кардинальных перемен не ожидается, хотя могут появиться новые материалы и цвета обивки и богаче станет оборудование.

Вероятно, что с обновлением модели 2,8-литровый турбированный дизельный двигатель Toyota Fortuner 1GD-FTV прибавит мощности. В настоящее время он выдает 177 л.с.

Сначала обновленный Toyota Fortuner появится в Таиланде, а до Индии доберется к концу года, сообщает IndianAutosBlog.com. О планах обновления в России пока не известно.

В России автомобиль предлагают с 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 166 л.с. и 5 ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом, а также 2,8-литровым турбодизелем (177 л.с.) и 6АКП. Цены стартуют от 2 306 000 рублей.

Российское подразделение компании Тойота решило передать 45 автомобилей Toyota и Lexus медицинским работникам, которые борются с распространением вируса в нашей стране.



Фото: indianautosblog.com